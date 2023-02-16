Sıfır telefon almak için bekleyenlere müjde! O markanın fiyatları düştükçe düşüyor: İşte bütçe dostu ucuz telefonlar!

Akıllı telefon üretimi hakkında yeni haberler gelirken yapılan bazı açıklamaların sonrasında telefon fiyatlarında bir takım düşüşler bekleniyor. Konuyla ilgili en detaylı açıklama ise TF International analisti Ming-Chi Kuo'dan geldi. Kuo yaptığı açıklamada, akıllı telefon üretimi yapanların mobil cihazlara olan zayıf talep nedeniyle stok fazlası ile karşı karşıya olduğunu bunun da fiyatların önemli ölçüde düşmesine neden olacağını söyledi.
AKILLI TELEFONLARIN FİYATI DÜŞÜYORBunun gerçek bir sorun haline geldiğini de sözlerine ekledi. Bahsi geçen fiyat düşüşü beklentilerinin Türkiye'de de var olup olmadığı şüpheliydi. Peki Türkiye'de akıllı telefon satışlarında sert düşüş bekleniyor mu, Türkiye'de akıllı telefon fiyatları düşecek mi? İşte detaylar..
TF International analisti Ming-Chi Kuo, akıllı telefon ların arzında önemli oranda bir düşüşp yaşanacağını açıkladı. Satıcıların da hisse senedi fiyatını olumsuz etkilemesinin beklendiğini duyurdu. Bunun üreticileri fiyat savaşı ilan etmeye zorlayacağını düşünen analistler, müşterileri çekmek için zorunlu fiyat indirimlerinin yapıldığını söylediler. Kuo, insanların ilgisini artırmak için daha fazla envanterin ardından fiyatın düşeceğini ifade etti.