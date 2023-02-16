TEKNOLOJİ
16 Şubat 2023 - 20:00

Sıfır telefon almak için bekleyenlere müjde! O markanın fiyatları düştükçe düşüyor: İşte bütçe dostu ucuz telefonlar!

TF International'da analist olarak görev yapan Ming-Chi Kuo, aşırı envanterin akıllı telefon fiyatlarını aşağı çekeceğini açıkladı. Kuo, 2023'te akıllı telefon fiyatlarının önemli ölçüde düşeceğini duyurdu.

TEKNOLOJİ
16 Şubat 2023 - 20:00
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Sıfır telefon almak için bekleyenlere müjde! O markanın fiyatları düştükçe düşüyor: İşte bütçe dostu ucuz telefonlar!
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Akıllı telefon üretimi hakkında yeni haberler gelirken yapılan bazı açıklamaların sonrasında telefon fiyatlarında bir takım düşüşler bekleniyor. Konuyla ilgili en detaylı açıklama ise TF International analisti Ming-Chi Kuo'dan geldi. Kuo yaptığı açıklamada, akıllı telefon üretimi yapanların mobil cihazlara olan zayıf talep nedeniyle stok fazlası ile karşı karşıya olduğunu bunun da fiyatların önemli ölçüde düşmesine neden olacağını söyledi.

AKILLI TELEFONLARIN FİYATI DÜŞÜYOR

Bunun gerçek bir sorun haline geldiğini de sözlerine ekledi. Bahsi geçen fiyat düşüşü beklentilerinin Türkiye'de de var olup olmadığı şüpheliydi. Peki Türkiye'de akıllı telefon satışlarında sert düşüş bekleniyor mu, Türkiye'de akıllı telefon fiyatları düşecek mi? İşte detaylar..



2023'te akıllı telefon fiyatlarının önemli ölçüde düşecek

TF International analisti Ming-Chi Kuo, akıllı telefon ların arzında önemli oranda bir düşüşp yaşanacağını açıkladı. Satıcıların da hisse senedi fiyatını olumsuz etkilemesinin beklendiğini duyurdu. Bunun üreticileri fiyat savaşı ilan etmeye zorlayacağını düşünen analistler, müşterileri çekmek için zorunlu fiyat indirimlerinin yapıldığını söylediler. Kuo, insanların ilgisini artırmak için daha fazla envanterin ardından fiyatın düşeceğini ifade etti.

AKILLI TELEFONLARDA BEKLENEN FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Ming-Chi Kuo, envanter seviyelerinin satıcılar için bir sorun olduğunu ve bunun önümüzdeki altı ve dokuz ay içinde yeni model siparişlerinin düşmesi ve iPhone'un bu telefon markalarından biri olmasıyla daha da belirginleşeceğini söyledi. Beklenen bu fiyat düşüşünün nasıl olduğuna dair net bir bilgi yok. Türkiye'yi etkileyecek söz konusu fiyat düşüşlerinin Türkiye'deki akıllı telefon fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda bir belirsizlik var.

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