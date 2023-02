Sıfır ve ikinci el otomobillere dev zam! Hem tarih hem oran verildi

ARABA FİYATLARIYLA İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ! SIFIR VE İKİNCİ EL ARABALAR UÇUŞA GEÇTİ, ZAM ORANI AÇIKLANDI







TATİL VE BAYRAM GELMEDEN

MODEL YAŞI 12’YE ÇIKTI, DİZEL TALEBİ SÜRÜYOR

YÜZDE 25 BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR

DENEYİMLEME ŞART

EN ÇOK EL DEĞİŞTİREN ARAÇLAR

ARAÇ ALIRKEN ŞUNLARA DİKKAT

ŞUBAT AYINDA PİYASAYA GİRECEK

BİR AY ÖNCEDEN SİPARİŞ

‘BİRİ BU STOKÇULARA DUR DESİN!’

ÜLKEDE SIFIR ARAÇ BULAMIYORUZ, GERÇEKTEN MÜKEMMEL, MÜTHİŞ...

ARAÇ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN EN BÜYÜK SEBEBİ NE?

‘ARAÇLARI DİLEDİKLERİ RAKAMLARA SATIYORLAR’

ŞU AN SIFIR ARAÇ BULUNABİLİRLİĞİ NE DURUMDA?

MATRAH İNDİRİMİ ERİDİ

TÜİK'E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 31,7 OLDU

ÖTV MATRAH DİLİMLERİ GÜNCELLENDİ!

“REKOR FİYATLAR VE FAİZLER ALICI HAVUZUNU KÜÇÜLTÜYOR”

“TALEPTEKİ BOZULMADAN STOKLAMA DÖNGÜSÜ DE ETKİLENECEK”

ÇİN’DE DURUM BELİRSİZ: 2023’TE YÜZDE 6 DARALABİLİR

ABD'DE YÜZDE 8 DÜŞÜŞ: PANDEMİNİN DE GERİSİNDE

ÇİP SORUNLARI 2023 BOYUNCA DEVAM EDECEK

ÜRETİM PANDEMİ ÖNCESİNE 2025’TE DÖNEBİLECEK

EV’LERE GEÇİŞ METALLERDEKİ MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENİYOR

2023 TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

2023 TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

TOYOTA YARIS FİYATLARI

2023 OPEL CORSA SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

OPEL YENİ ASTRA FİYAT LİSTESİ

OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

KIA FİYAT LİSTESİ

VOLSWAGEN OTOMOBİL FİYATLARI

HYUNDAI ARAÇ FİYATLARI

CITROEN C3 OTOMOBİL FİYATLARI

CITROEN C4 OTOMOBİL FİYATLARI

2023 PEUGEOT 208 FİYAT LİSTESİ

BENZİN

PEUGEOT 308 FİYAT LİSTESİ

BENZİN

PEUGEOT SUV 2008 FİYAT LİSTESİ

BENZİN

DİZEL

PEUGEOT 508 FİYAT LİSTESİ

BENZİN

DİZEL

CITROEN

SKODA

SEAT

VOLKSWAGEN

Otomobil sahibi olmak isteyenlere kötü bir haber geldi. Araba fiyatlarıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar haberimizde…Hem yeni hem de 2. El arabalar yükseliyor. Bir araba galerisinde yeni bir araba bulmak neredeyse imkansızdır. Yeni araçların sergilendiği galerilerde bayi fiyatlarına göre 100.000 liraya varan fiyat farkıyla satılıyor. 2. El araba fiyatları, yeni otomobiller için devam eden arz sorunları nedeniyle yalnızca ocak ayında %6 arttı. Fiyat artışlarının konuşulduğu bölgelerde 2023 modeli henüz piyasada yok. Şubat ayında yeni modellerin gelmesiyle fiyatlar yeniden yükselecek. Öte yandan 2023 yılına girerken markalar fiyat listelerini değiştirmeye başladı. 2023 yılında sıfır otomobil fiyatları listesi, otomobil markalarının belirlediği marj oranları ile güncellendi. Markalı araç fiyatları... Otomobilin fiyatıyla ilgili eşi görülmemiş bir son dakika açıklaması yapıldı. Yeni ve kullanılmış araba fiyatları benzeri görülmemiş şekillerde hareket ediyor. Araç fiyatları ile ilgili tüm detaylar burada... Aylardır piyasaya sıfır araba çıkmaması halkı büsbütün sinirlendirdi. Beklemekten yorulan binlerce kişi ikinci el pazarına akın etti. İkinci el fiyatları yılbaşından bu yana %15 arttı. Bu da modelin tercihini 12 yaşına kadar itti. Yıl sonuna kadar 6,5 milyon ikinci el satmayı bekliyor. Geçen sene ki rakam 6 milyondu. Posta`dan Murat Güldüren'in haberine göre; Devam eden çip sorunu, Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği Avrupa enerji krizi, hammadde tedarik sorunları ve küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle otomobil üretimi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Maliyetler sürekli artıyor ve talep olsa da yeterince araç üretemiyoruz. Sonuç olarak, yeni otomobil arzı ve artan fiyatlar tüketicileri zor durumda bırakıyor. Bayiler aylardır yeni araç alamıyor, almak için bekleyenler ise ortalama üç ay beklemek zorunda kalıyor. Bu arada artan fiyatlar tüketicileri de etkiledi.Bu nedenle günümüzde yeni bir araç almak oldukça zordur. Sıfır araç temini sorununun bir süre daha devam edeceğini ümit eden vatandaşlar, ikinci el araçlara yönelmeye başladı. Eskiden yaz tatili ya da bayram zamanı geldiğinde otomobil alınırken, şimdi vatandaşlar fiyatlar yükselmeden bir an önce araç sahibi olmak istiyor. Uzmanlar bu stratejinin doğru olduğunu söylüyor. Fiyatlar sabit olmadığı için yaz aylarında daha da yükselebilir. Bu, olası otomobil alıcılarının fiyatlar daha fazla yükselmeden harekete geçmesinin karlı olduğu anlamına gelir. İkinci el oto veri analiz ve fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an ciddi bir talep patlaması var. Bunda memur, emekliye yapılan yüzde 30 zam ve ek gösterge artışı ile asgari ücrete yapılan yüzde 55’lik zamların da etkisi büyük. Maaşlar artınca talep yükseldi. Talep ve araç bulunurluğundaki sıkıntı ikinci el otomobil fiyatlarını da yaklaşık yüzde 15 yukarı çekti. Araçtaki bu fiyat artışına rağmen ikinci el pazarı son 3 yılın en hareketli dönemini yaşıyor. Bunu fırsat bilen uyanıklar da piyasanın üzerinde yüksek yani köpük fiyatlar belirliyor. Bu yıl 850 bin adet sıfır, 6.5 milyon adet de ikinci el satışı olacağını öngörüyoruz” dedi.Hüsamettin Yalçın, fiyatların artmasıyla otomobil bulmanın zorlaştığını ve buna bağlı olarak ikinci el otomobillerin ortalama model yaşının 12'ye çıktığını söyledi ev sözlerine şöyle devam etti: “2023, ikinci elin yılı olacak. En yoğun talep, Egea, Clio, Megane, Passat ve Polo modellerinde yaşanıyor. Öncelik dizelde. Sıfırdaki daralma nedeniyle artık çoğu bayinin de sistem değiştirerek yatırımlarını ikinci ele kaydıracağını düşünüyoruz. Çünkü bu pazarda tek bir noktaya bağımlı olunmuyor. Daha çok fırsat var. Seçenekler arttığı için daha yoğun iş yapılıyor. Bazı bayiler, kendi markalarının kurumsal ikinci el platformlarına da girebilirler.İkinci el araçlarını ücretsiz yenileyip tekrar faaliyete geçiren Carvak'ın CEO'su Mehmet Çelikol, pazarın geçen Aralık ayından bu yana yüzde 25 büyüdüğünü, Carvak'ın ise yüzde 100'ün üzerinde büyüdüğünü söyledi. Chericor, düşen satın alma gücü nedeniyle 10 yaş ve üstü modellere olan talebin 2023'te %60'a ulaşmasını beklediğini söyledi ve şunları ekledi: “Öngörümüz, kısa vadede, özellikle seçime kadar ikinci ele talebin yüksek olacağı yönünde. Carvak olarak bu yılki hedefimiz 30 bin araç satışı” dedi.Kullanıcı deneyiminin ikinci el oto pazarında da çok önemli olduğuna dikkat çeken Çelikol, “Bu deneyimi sağlayan teknolojilerin pazarda önemi artacak, bunların başını da yapay zeka uygulamaları çekecek. 2023’te pazarın yönünü belirleyen esas trend yine dijitalleşme olacak. Biz de, yapay zeka temelli ve insansız fiyatlama algoritmasına dayanan yenilikçi iş modelimizle, pazarın ve müşterilerin tam da bu noktada ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu. Cardata verilerine göre en çok satan ikinci el modeller:2018 Megane 2018 Clio 2017 Egea 2021 Egea 2016 Passat 2016 Symbol 2016 Golf 2016 Polo 2015 FocusLütfen trafik sigortası ve ehliyet başta olmak üzere araca ait tüm belgelerin eksiksiz olarak alındığından emin olunuz. Ekspertiz raporuna çok dikkat edin. Bu rapor, aracınızla ilgili görünmeyen hasarlar ve mevcut sorunlar hakkında bilgi sağlar. Kilometresi, şasisi, motor parçaları ve model yılı ne olursa olsun, aracınızın satın alma işlemini muhakkak güvendiğiniz bir ekspertizle yapın. Hasar tutanağını görmeden ve ekspertiz yaptırmadan noter işlemine başlamayın. Satın almak istediğiniz 2. El otomobile bakarken havanın güzel olduğundan emin olun. Araç akşam el feneri ile muayene edildi ve ince çizikler fark edilmiyor. Ayrıca aracınızı satın almadan önce iyi bir tamirci ile test ederek başınıza gelecek kötü sürprizlere tedbir almış olursunuz. Beğendiğiniz bir araba için herhangi bir ilan sayfasından yabancılara para göndermeyin. Yeni araç tedarik sorunları devam ederken,2. El araba fiyatları yalnızca Ocak ayında %6 arttı. Fiyat artışlarının konuşulduğu bölgelerde 2023 model araçlar henüz piyasada yok. Şubat ayında yeni modellerin gelmesiyle fiyatlar yeniden yükselecek. Bu arada, sektörden kaynaklar, yeni araba arzı sorununun 2. el arabalara da yansıdığını söylüyor. Sıfır kilometre pazarındaki arz sorunu ikinci el pazarına da sıçradı. Yeni araç bulamayan tüketici talebinin yönlendirdiği ikinci el araç pazarında araç bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu durum ikinci el fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu konuda Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada ikinci el araç arzının giderek azaldığına dikkat çekerek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı" sözlerini söyledi.Otomobil endüstrisi 2023'e arz kriziyle, ertelenen taleple ve yeni otomobil fiyatlarının artmaya devam edeceği beklentisiyle, yeni otomobil pazarındaki bayi trafiğini körükleyerek başladı. Ancak bayiye giden çoğu tüketici otomobil bulamadı. 2022 modelinde tedarik sorunu var ama 2023 modeli ağırlıklı olarak şubat ayında çıkacak. Güncel fiyat artışı 2022 model yılı içindir. Ancak 2023 modelinin sahaya çıkmasıyla birlikte fiyat yeniden değişecek. Öte yandan, sıfır otomobil talebini artıran en önemli unsurlardan biri de engelliler için araç alımında. 1 Ocak'tan itibaren 450 bin 500 lira olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limitinin 1. Milyon 400 bin 200 liraya çıkarılması. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz haberinin ardından. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul bayilerinde de sıfır araç bulmak neredeyse imkânsız. Araç bayide sergileniyor ancak bayideki yetkililer araç olmadığını ve sergilenen aracın satılık olduğunu söylediler. Bayiler, mart ayına kadar araba kalmayacağını söylüyor, ancak "hiç" araba bayileri daha yüksek fiyatlarla vuruyor. Yeni araba bulamayan vatandaşlar duruma, galerilere kazandıran stokçuluğa isyan ediyor.Araç satın almak için gittiğimiz bir Opel bayiinde, markanın farklı modelleri sergileniyordu. Biz bayide bulunan 2022 Opel Corsa’nın sıfırını almak istediğimizi söylediğimizde bayi çalışanı, 760 bin TL değerinde olan aracın ellerinde olmadığını, sergilenen aracın ise satıldığını söyledi. Aynı markanın farklı modellerini sorduğumuzda da ise ellerinde hiç sıfır otomobil olmadığını belirtip, “Bütün araçlarımız satıldı. Marttan önce de gelmez. Almak istiyorsanız şubat başında sipariş vereceksiniz” dedi. Peugeot bayiinde ise birçok araç sergileniyor olmasına rağmen satın alabileceğimiz sıfır araç bulamadık. Peugeot 5008 model aracı almak istediğimizi söylediğimizde, bayi çalışanları şubat ayının sonunda tekrardan bayiye gelmemiz gerektiğini söylediler. Gittiğimiz Citroen bayiinde de durum farksızdı. Bayide bulunan 970 bin TL değerindeki Citroen C4’ü satın almak istedik ancak aracın satıldığı ve tüm sıfır araçların ise tükendiği söylendi. Yeni araçların ne zaman geleceğini sorduğumuzda ise belli olmadığı şubat ayından önce de belli olmayacağı belirtildi. Uğradığımız bir Hyundai bayiinde de ellerinde sıfır araç olmadığını ve bir iki ay içerisinde sıfır araçların geleceğini söylediler. Bayilerden çıkıp sıfır araç satın almak için bazı galerilere gittik. Galerilerin birçoğunda istediğimiz araçların sıfır modeli vardı. Ancak fiyatlar, bayi fiyatlarına göre oldukça pahalıydı. Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat gibi modellerin hepsinin galerilerde sıfırı mevcuttu. Galeride sıfırı bulunan Hyundai i20’nin ise bayide sıfırı yoktu. Ancak bayi ile galeri arasında neredeyse 100 bin TL fiyat farkı olduğunu gördük.İşte yeni araç bulamayan bazı vatandaşlardan sosyal medyada yapılan tepkiler: ‘Araç yok’ dediler fakat havalimanı otoparkında aralarında Honda araçların da bulunduğu yüzlerce plakasız sıfır araç park edilmiş bir şekilde duruyor. Biri bu stokçulara dur demeli.Yeni araç bulunamadı. Bulsalar bile ÖTV'ye resmi bir fiyat vermiyorlar, ticari amaçla kendi fiyatlarını belirliyorlar. Kullanılmış araba fiyatı da bayi tarafından verilen sıfır araba fiyatından daha yüksektir. Biz araba bulamıyoruz arkadaşlar bu ne saçmalık kim alıyor bu arabaları neden bayilerde sıfır araba bulamıyoruz. Şu anda en büyük stokçuluk bu sektörde. Oto bayilerinde araç yok şu an, her galeride yeni arabalar var. Mercedes bayisinde otomobil bulunmuyor. Ancak aynı galeride aynı araçtan 5 veya daha fazla bulunmaktadır. Asgari fiyatı 300.000 lira daha yüksek olmasına rağmen araç bulamıyorum. 3 ay önce adımı yazmama rağmen hayır diyorlar. Ancak bizden sonra isteyenlerin bir kısmı alabiliyor, bazı galeri sahipleri sıfır alıp fiyat farkıyla satıyorlar. Bayilerin neden yeni arabaları yok? 2 aydır sıfır araç bekliyorum ve 3 ay sonra bayide araç yok ama bundan emin değilim. Aynı araç bayi fiyatından 100.000 lira fazlaya satılıyor. Bu bayi bu sıfır arabayı bulabilir biz neden bulamayız Sistem tamamen bozuk. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmesi açıklandı. Sıfır araçlarda ÖTV düzenlemesi, artan kur ve yüksek maliyetler nedeniyle tamamen kaldırıldı. Fiyatlar ÖTV öncesi seviyelere geri döndü. Yeni ve kullanılmış otomobil pazarını kontrol altına almak için önlemler alınıyor. Otomobil piyasasını istikrarsızlaştırmaya ve darboğaz yaratmaya çalıştıkları iddia edilenlere karşı müfettişler görevlendirildi. İstanbul Otomobil Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, pazardaki dengesizliğin nedenlerini açıkladı. Yeni ve kullanılmış otomobil pazarını kontrol altına almak için önlemler alınıyor. Bakan Muş, "Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı. Peki araç fiyatlarında yaşanan artışın en büyük sebebi ne? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilenleri cevapladı. Ertemel Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Fiyat artışlarının birkaç önemli nedeni var. Bunlardan en önemlilerinden biri küresel salgınla birlikte başlayan arz sorunu. Talebi karşılayacak kadar yeni araba tedarik edemezsek, genellikle piyasada olduğundan daha yüksek bir fiyat gerektirir. Her sektörde olduğu gibi ürün bulunamayınca pazarlayıp alıcı buluyor.Yani sıfır bir arabanız yoksa ikinci el bir araba için piyasa koşullarının talep ettiği fiyat sıfır araba kadar yüksek olabiliyor. Ne yazık ki, bu küresel bir sorundur ve kolayca önlenemez. Öte yandan ülkemizde araç fiyatlarının artmasının temel nedenlerinden biri de birçok kişinin "kayıtsız" araç alıp satması ve bu satışlardan kar elde etmesidir.Bu kişiler sıfır arabalara bireysel olarak kaydolup biz araba bayileri gibi kira, vergi, genel giderler gibi maddi durumları olmadığı için aldıkları araca istedikleri numarayı yazıp uzun süre bekliyorlar ve sonra satıyorlar. Sadece vergiden muaf "kayıt dışı" gelir elde etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda ortalamanın üzerinde fiyat artışlarına da önemli bir katkıda bulunuyorlar. Bu konuda yetkililerimizden ricamız, normal iş akışı dışında araç alan veya satan ya da acentesi aracılığıyla yapan kişilerin tespit edilerek bu kişilerin en aza indirilmesidir. Özel tüketim vergisi matrahı yenilendikten sonra vatandaşların otomobil satın alma planlarını erteledikleri için pazar neredeyse durma noktasına geldi ve rakamlar sabit kaldı. Kararın açıklanmasının ardından özellikle aralık ayında ikinci el otomobillere olan talep çok arttı. Fiyat artışı endişesiyle de aynı talep devam ettiği için Ocak ayında bir %5 artış daha olarak şu an artış %10 civarında diyebiliriz.Maalesef arz ve talep dengede olmadığı için sıfır araç bulmak kolay değil. Bu son talebe ek olarak, artan yeni araç sorunu da var. Sıfır arabaya talep olduğu gibi şu anda ikinci el arabaya da yüksek bir talep var.” Çip ve enerji krizi sıfır otomobil temininde sorun yaratınca vatandaşlar yeniden ikinci el otomobillere yöneldi. Bazı tüccarların stok yaptığı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Tüm bu gelişmeler ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesine neden olmuştur. İkinci el otomobillere ilgi arttıkça fiyatlar da yükselmeye başladı. Ayrıca EYT'nin çözüme kavuşması ve asgari ücrete yapılan zam, ikinci el oto satıcılarının iştahını kabarttı. İnternetteki ikinci el araba ilanları, fiyat artışı fiyatlanmadan önce bir anda dibi gördü. 2022 yılı temmuz ayında sarı sayfalar ilanında 660.000 olan ikinci el araç sayısı, Kasım sonunda 446.000, aralık ayında 395.000 ve bugün 350.000'e geriledi. Reklamların kaldırılması halinde fiyatın yükselmesinin bekleneceği belirtildi.Otoport'ta galerici oLan Uğur Saygın, ikinci elde satışların iyi gittiğini belirterek “ÖTV düzenlemesi 1 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Ancak avro kuru nedeniyle markalar sıfır otomobil fiyatlarını artırdı. Şu an fiyatlar ÖTV matrah güncellemesi öncesine geri geldi. Zaten o dönemde bayiden sipariş verilemiyordu. Alınan siparişler de zamlı tarifeden satıldı. Kısacası sıfır araç bulamayan ikinci ele yöneldi. Satışlar iyi olunca fiyatlar da arttı” dedi. Saygın, ikinci el ilanlardaki düşüşün hem satışlardan hem de fiyat artış beklentilerinden kaynaklandığını söyledi ve sözlerine devam etti: Devlet vatandaşlara müjdeler açıklıyor. Asgari ücret arttı, EYT çözüldü. Tazminatların alınacak olmasıyla tabii ki doğal olarak insanlar ilanları geri çekti. Mart ayında yüksek bir fiyatla geri dönecek. Almak isteyenler için araçlar var, elbette ikinci el piyasası hareketli. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından sıfır araç fiyat listesi gündeme geldi. Geçen ay yüzde 6 artan sıfır otomobil fiyatları 2022'de yüzde 1,7 artacak. Geçtiğimiz aylarda otomotiv sektörü için beklenen temel düzenlemeler açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, azami motor hacmi 1600cc olan araçlar için vergi matrahının alt sınırı 120 bin liradan 184 bin liraya, vergi matrahının üst sınırı ise 184 bin liraya yükseltildi. 200.000 liradan 280.000 liraya. 2023 yılında sıfır otomobil fiyatları listesi, araç markalarına göre belirlenen marj oranları ile güncellenecektir. İşte Toyota, Opel, Citroen ve Peugeot için 2023 sıfır otomobil fiyatları...TÜİK'e göre benzinli otomobil fiyatları Aralık ayında aylık %2,77 düştü. Bu arada, sektör kaynaklarına göre ÖTV notuna rağmen fiyatlar aynı dönemde yüzde 1,8 ila yüzde 6 arttı. Bu arada TÜİK'e göre otomobil fiyatları 2022'de 150€ aralığında yükseldi ancak geçen yılki artışın %31,7 ile sınırlandığını belirtmekte fayda var.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan matrah kararı, 1600cc'ye kadar olan araçlar için 120 bin lira olan vergi matrahının alt sınırını 184 bin liraya çıkardı. Vergi matrahı limiti 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Bu karar, elektrikli araçlar için ÖTV bazlı limitleri de değiştirdi. Sonuç olarak, motor gücü 50 kW'ın üzerinde ve deplasmanı 1800 cm³'ün üzerinde olan araçlar için vergi matrahı alt sınırı 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Vergi matrahı limiti 170 bin liradan 350 bin liraya çıkarıldı. Bu arada, küresel otomobil endüstrisi, pandemi ve ardından gelen Ukrayna savaşının neden olduğu devam eden çip ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle arzın uzun süredir talebe ayak uyduramamasının ardından 2023'te hem arz hem de talep sorunlarıyla karşı karşıya. Çip krizi 2020'deki kadar şiddetli olmayabilir ama yine de 2023'ün sonuna kadar üretimi etkileyecek. Ayrıca geçiş metallerinden elektrikli araçlara doğru rekabet maliyetleri artıracak ve karlılığı olumsuz etkileyecektir.Ekonomim.com'un haberinde yer alan Cox Automotive tarafından yapılan bir analizde, “2022 yılını bir arz problemiyle yaşayan sektör, yılı bir talep sorunuyla kapatıyor” değerlendirmesi yapıyor.Cox Automtoive kıdemli ekonomisti Charles Chesbrough konuya ilişkin değerlendirmesinde “Stok düzeylerinde yazdan bu yana bir artış yaşandığını, bunun artan faiz oranlarının perakende otomotiv pazarındaki talebi kısıtlamaya başladığına işaret ettiğini” söylüyor.Chesbrough, “Rekor yükseklikte fiyatların yanı sıra kredi faiz oranlarının da artmasıyla potansiyel yeni araç alıcı havuzunu küçültüyor” diye ekliyor.Otomobil endüstrisi danışmanlık şirketi S&P Global Mobility de geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir raporda, “2023’te sektörde temel unsur talepte görülen bozulma olması bekleniyor” uyarısı yaptı. Kuruluş talepteki bozulmanın iki yıldır birikmiş bir talep olmasına rağmen yıl içinde hem üretimi hem de envanter stoklama döngüsünü etkileyeceği görüşünde.Uzmanlar, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'in 2023'te hala belirsiz olduğunu söylüyor. Çin'in Kasım ayı araba satış rakamları açıklandığında, bir endüstri kuruluşu olan Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) başkanı, “Kasım satışları beklentilerden çok daha kötüydü. Mevcut trend 2008 finansal krizinden bu yana görülmemişti” ifadelerini kullandı.Araç satışları kasımda yüzde 9,5 düşüşle 1,67 milyon adede gerilemiş, mayıstan bu yana ilk düşüş kaydedilmişti. Kuruluş 2023’te satışların 2022’ye göre değişmeyerek 20,6 milyon araç satışı gerçekleşmesini öngörüyor. Bazı analistler daha da karamsar. China Merchants Bank International bazı vergi indirimlerinin kaldırılmasıyla satışların Çin’de yüzde 6 düşüş kaydedeceği görüşünde. S&P Global Mobility’den hafif araç üretim tahminleri yönetici direktörü Mark Fulthorpe, “Bireylerin, merkezi ve yerel hükümetlerin gelişmelere tepkisinin ne olacağı dünyanın en büyük otomotiv pazarının seyri konusunda kritik önem taşıyacak” diyor.Kuruluşun Çin otomotiv pazarına ilişkin öngörüsü 25,9 milyon araç satışıyla 2022’ye göre yüzde 4,5’lik bir iyileşme görülmesi.Kelley Blue Book Otomotiv Sayımı verilerine göre, dünyanın en büyük ikinci araç pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılında toplam 13,9 milyon araç satıldığı tahmin ediliyor. Bu, 2021'e göre %8 düştü. Ek olarak, 2022'deki toplam satışlar, küresel mali krizin toparlanmaya başladığı 2011'den bu yana en düşük seviyesinde. Ayrıca pazar, 14,6 milyon otomobilin satıldığı pandemi yılı olan 2020'den sonra 2022'de sona erecek ve S&P Global Mobility, toplam Avrupa otomobil pazarı talebinin 2023'te 13,9 milyona ulaşmasını bekliyor. Euro Bölgesi'nde derinleşen durgunluk ve 2023'te kötüleşen bir enerji krizi potansiyeli, bu pazarla ilgili temel belirsizlikler arasında yer alıyor.Otomotiv endüstrisindeki çip krizi henüz bitmedi. Pek çok sektör yöneticisi 2021 ve 2022'ye kadar darboğazını gidermiş olsa da, otomotiv yongaları hala talebi karşılayacak kadar üretmiyor. Sektör elektrikli araçlara (EV'ler) kaydıkça, yeni modellerde çip ihtiyacı da artacaktır. Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota’nın Başkan Yardımcısı Kenta Kon, “Otomotiv sektöründe aynı anda birçok değişiklik oluyor ve bunlar otomotiv sektörünün geleceğini geniş şekilde etkileyecek değişiklikler. Bu nedenle 6 ay sonrasını görebilmek bile zor” ifadeleriyle sektörde yaşanan dönüşümün beraberinde bir belirsizlik de getirdiğine işaret ediyor. AutoForcast Solutions'daki analistler, devam eden çip tedarik sorunlarının 2023'te toplam araç üretimini 3 milyon adet olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyor. 2022'de çip sorunları 4,5 milyon aracın üretimini engelledi ve 2021'de üretim tarafında çip sıkıntısı nedeniyle 10,5 milyon araç kaybedildi.S&P Global Mobility'nin temel tahminlerinden biri, 2023 yılına kadar küresel araç arzının salgın öncesi seviyelerine ulaşma hedefinin “en erken 2025’e ertelenmiş olması”. Kuruluşun yaptığı analizde toplam hafif motorlu araç üretiminin 2023’te yüzde 4 artışla 85 milyon adede yükseleceğini öngörüyor.2023 yılında sektörün karşı karşıya olduğu zorluklardan biri de, sektörün karbon emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda yaşadığı hızlı değişimlerin yarattığı rekabettir ve bu rekabetin devam etmesi muhtemeldir. Bazı EV metallerinin fiyatları artmaya devam edecek. Tesla'nın Piedmont Lithium ile yaptığı son tedarik anlaşması ve madencilik devi Glencore'dan hisse satın alma planları bu rekabetin temel göstergeleridir. Enerji maliyetleri son aylarda düştü, ancak beş yıllık ortalamalarına göre hala çok yüksek ve nikel ve kobalt gibi nadir metaller için rekabet bu hayati girdilerin fiyatlarını artırıyor. Elektrikli araç satışlarının 2023 yılında 10 milyon adede ulaşarak küresel araç talebinin %13,3'ünü karşılaması bekleniyor. Aralık 2022'ye kadar, lityum fiyatları 2021'in başlarına kıyasla on kat artacak. Nikel %75 arttı. Kobalt, 2020 seviyesinin iki katından fazla. BloombergNEF, tahmin edilenden iki yıl sonra, 2026'da kilovat saat başına 100 ABD doları maliyet seviyelerine ulaşılacağını tahmin ediyor. Tahmin edilebileceği gibi, bu, üreticilerin EV'lerin seri üretimini ve satışlarını teşvik olmaksızın artırmasını zorlaştıracaktır.2023 yılının gelmesinin ardından 2023 yeni otomobil fiyat listesi açıklandı. Otomobil markaları değişen oranlarda fiyat artışı uyguluyor. Toyota, farklı modeller için farklı ücretler uyguladı ancak en düşük fiyat artışı 30.000 TL'nin üzerinde oldu. 2023 sıfır araç fiyatları...1.5 Vision 642.000 Türk Lirası 1.5 Vision Multidrive S 670.300 Türk Lirası 1.5 Dream 709.900 Türk Lirası 1.5 Dream Multidrive S 738.150 Türk Lirası 1.5 Flame Multidrive S 785.000 Türk Lirası 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 828.650 Türk Lirası 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 896.550 Türk Lirası1.8 Hybrid Dream e-CVT 857.100 Türk Lirası 1.8 Hybrid Flame e-CVT 873.700 Türk Lirası 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 902.800 Türk Lirası 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 970.700 Türk Lirası TOYOTA COROLLA HYBRID FİYATLARI 1.8 Hybrid Dream e-CVT 857.100 Türk Lirası 1.8 Hybrid Flame e-CVT 873.700 Türk Lirası 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 902.800 Türk Lirası 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 970.700 Türk Lirası TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID FİYAT LİSTESİ 1.8 Hybrid Flame e-CVT 926.800 Türk Lirası 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 959.900 Türk Lirası 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.028.200 Türk Lirası 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.103.100 Türk Lirası1.0 Vision 517.200 Türk Lirası 1.5 Dream Multidrive S 659.750 Türk Lirası 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 700.300 Türk Lirası 1.5 Flame Multidrive S 711.500 Türk Lirası 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 740.050 Türk Lirası TOYOTA YARIS HYBRIS FİYAT LİSTESİ 1.5 Hybrid Dream e-CVT 833.550 Türk Lirası 1.5 Hybrid Flame e-CVT 870.750 Türk Lirası 1.5 Hybrid Passion e-CVT 939.000 Türk Lirası1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 519.900 Türk Lirası 1.2 100 HP BenzinAT8 Edition 622.900 TL, Elegance 665.900 Türk Lirası 1.2 130 HP BenzinAT8 Ultimate754.900 Türk Lirası1.2 130 HP Benzin MT6 Edition 728.900 Türk Lirası 1.2 130 HP BenzinAT8 Edition 865.900 TL, Elegance 940.900 TL, GS 1.027.900 Türk Lirası 1.5 130 HP DizelAT8 Edition 919.900 Türk Lirası OPEL CROSSLAND OTOMOBİL FİYATLARI 1.2 130 HP Benzin MT6 Essential 671.900 Türk Lirası 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 715.900 TL, Edition 769.900 TL, Elegance 810.900 Türk Lirası1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.080.900 TL, Ultimate 1.132.900 Türk Lirası 1.5 130 HP Dizel AT8 Elegance 1.132.900 TL, Ultimate 1.185.900 Türk LirasıPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 420.00 Türk Lirası Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 556,00 Türk Lirası Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 552,00 Türk Lirası Stonic 1.2L 100 PS Otomatik Benzin Cool 552,00 Türk Lirası Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance 770.00 Türk Lirası Ceed HB 1.0L 120 PS DCT Otomatik Mild Hybrid - Benzin Cool 740,000 Türk LirasıVolkswagen Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Man. 680,409 Türk Lirası Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS Life DSG 818,049 Türk LirasıHyundai i10 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 344,00 Türk Lirası Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 437,00 Türk Lirası Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 465,00 Türk Lirası Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 710,00 Türk Lirası1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 2023 474.385 Türk Lirası 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 2023 598.000 TL, Shine 2023 628.000 Türk Lirası1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel fEEL 2023 710,000 Türk Lirası 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 2023 840,000 Türk Lirası 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 2023 887,00 Türk Lirası YENİ C5 AIRCROSS SUV SIFIR ARAÇ FİYATLARI 1.5 BlueHDi130 HP - EAT8 Feel Bold 2023 1.075.000 Türk Lirası Shine 2023 1.145.000 Türk Lirası Shine Bold 2023 1.215.000 Türk Lirası208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5 515.000 Türk Lirası 208 PRIME SELECTION 1.2 PureTech 100hp EAT8 645.000 Türk Lirası 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 647.500 Türk Lirası 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 717.500 Türk Lirası 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 790.500 Türk LirasıYeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 861.000 Türk Lirası Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 927.500 Türk Lirası Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.027.000 Türk Lirası2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 841.500 Türk Lirası 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 919.500 Türk Lirası 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.036.500 Türk Lirası2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 929.000 Türk Lirası 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 987.000 Türk Lirası 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.105.000 Türk Lirası508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 1.280.000 Türk Lirası508 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.065.000 Türk Lirası 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.125.000 Türk Lirası 508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.210.000 Türk LirasıC4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel 2022 yılı Aralık fiyatı: 672.000 TL2023 Ocak fiyatı: 710.000 Türk Lirası C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 2022 yılı Aralık fiyatı: 675.000 TL2023 Ocak fiyatı: 695.000 Türk LirasıYeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 2022 yılı Aralık ayı Fiyatı: 452.568 TL2023 Ocak fiyatı: 454.141 Türk LirasıARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 2022 yılı Aralık ayı Fiyatı: 695.000 TL2023 Ocak fiyatı: 705.000 Türk LirasıTaigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2022 yılı Aralık ayıFiyatı: 706,900 TL ,2023 yılı Ocak ayı fiyatı: 708,500 Türk Lirası Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2022 yılı Aralık ayı fiyatı: 473,900 TL ,2023 yılı Ocak ayı fiyatı: 475,400 Türk Lirası