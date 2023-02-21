Sıfırıncı Gün oyuncularından Acun Ilıcayı'ya rest! Neye uğradığını şaşırdı: Böylesini beklemiyordu







TAKİPTEN ÇIKTILAR İDDİASI







Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya hiç beklemediği bir hamle geldi! Sıfırıncı Gün dizisinin final yapacağı söylentileri bulunuyordu. Görenler, "Yok böyle rest" yorumlarını yaptı. Geçtiğimiz günlerde yayın günü farklı bir güne alınan Sıfırıncı Gün dizisinin reytinglerde beklenen sonucu alamadığı ve final yapacağı söylentileri bulunuyordu. Sıfırıncı Gün oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten dikkatleri üzerlerine çekecek bir hamle geldi.Sosyal medyada bulunan iddialara göre TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfırıncı Gün dizisi artık ekranlarda yer almayacak. Final bölümü bile gerçekleşmeyen dizinin oyuncuları Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın ise tepkilerini Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarak belli ettikleri söyleniyor. Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı dizinin yayın günü, Çarşamba gününden Cuma gününe alınmıştı.