MAGAZİN
21 Şubat 2023 - 14:24

Sıfırıncı Gün oyuncularından Acun Ilıcayı'ya rest! Neye uğradığını şaşırdı: Böylesini beklemiyordu

Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'tan Acun Ilıcalı'ya hiç beklemediği bir hamle geldi! Sıfırıncı Gün adlı dizinin final yapacağı söylentileri bulunmaktaydı. Final yapacağı belirtilen Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk hakkında büyük iddialar gün yüzüne çıktı. O iddiayı görenler, "Yok böyle bir rest" yorumlarını yaptı. Detaylar haberimizde...

MAGAZİN
21 Şubat 2023 - 14:24
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Sıfırıncı Gün oyuncularından Acun Ilıcayı'ya rest! Neye uğradığını şaşırdı: Böylesini beklemiyordu
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Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya hiç beklemediği bir hamle geldi! Sıfırıncı Gün dizisinin final yapacağı söylentileri bulunuyordu. Görenler, "Yok böyle rest" yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yayın günü farklı bir güne alınan Sıfırıncı Gün dizisinin reytinglerde beklenen sonucu alamadığı ve final yapacağı söylentileri bulunuyordu. Sıfırıncı Gün oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten dikkatleri üzerlerine çekecek bir hamle geldi.

TAKİPTEN ÇIKTILAR İDDİASI



Sosyal medyada bulunan iddialara göre TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfırıncı Gün dizisi artık ekranlarda yer almayacak.

Final bölümü bile gerçekleşmeyen dizinin oyuncuları Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın ise tepkilerini Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarak belli ettikleri söyleniyor.

Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı dizinin yayın günü, Çarşamba gününden Cuma gününe alınmıştı.

sıfırıncı gün

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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