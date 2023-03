Şifresi olan e-Devlet'ten kontrol etsin! Devlet tarafından o kişilere 4.335 TL ödenecek

DEVLET HESABINIZA 4 BİN 336 TL YATIRDI! ZAMAN KAYBETMEDEN E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN!







Türkiye Cumhuriyeti devleti, maddi açıdan zor durumda olan ailelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için her ay nakit ödemeler yaparak önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra, yaşlı ve engelli vatandaşların evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duymasıyla birlikte devlet, bu vatandaşların da yardımına koşmaktadır. Bu hizmet sayesinde evde bakım ihtiyacı olan vatandaşlar, e-devlet üzerinden başvuru yaparak kolayca maddi yardım alabilmektedir. Bu uygulama, vatandaşların işlerini kolaylaştırmakta ve evde bakım maaşı alma sürecini daha erişilebilir hale getirmektedir.Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bulundukları şehrin Sosyal Dayanışma Vakıflarına başvurarak evde bakım maaşı için işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak, başvuruların kabul edilmesi için kişinin ek gelirleri asgari ücretin üçte biri düzeyinde olmalıdır. Engelli vatandaşlar için ise tam teşekküllü sağlık raporu alınması gerekmektedir. Yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi bireylerin, e-devlet platformuna giriş yaparak ödemelerini kontrol etmeleri ve gerekli başvurularını yapmaları önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, evde bakıma muhtaç olan vatandaşlarının yanında durarak, dar gelirli ailelerin hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. E-devlet platformu üzerinden yapılan başvurular sayesinde, vatandaşlar işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle, herhangi bir ihtiyaç halinde, vatandaşların e-devlet hesaplarını kontrol ederek gerekli başvuruları yapmaları önerilmektedir. 2023 yılında evde bakım aylığı ödemeleri 4 bin 336 TL olarak gerçekleştirilecek. Bu tutar, geçtiğimiz yıl ödenen 3 bin 336 TL'lik evde bakım aylığı ödemesine göre bir zamlı tutardır.Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşların başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il ve ilçe merkez binalarına yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında, vatandaşların istenilen sosyal yardım belgelerini kaymakamlıklar ve muhtarlıklardan temin etmeleri gerekmektedir. Muhtaçlık karar belgesi ise il ya da ilçe kurullarından alınabilmektedir. Tüm bu belgelerin tamamlanmasının ardından, vatandaşların Sosyal Güvenlik Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.Evde bakım aylığı başvurusu, SHÇEK İl Müdürlüğüne ulaştıktan sonra, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından inceleme yapılması için rapor oluşturulması beklenmektedir. Bu rapor oluşturma sürecinde, ailenin ikamet adresinde yapılacak incelemeler sonucunda bakım raporu tamamlanmaktadır. Başvurunun sonuçlanması için gereken süre, herhangi bir aksaklık yaşanmadığı takdirde 3-6 ay arasında değişebilmektedir.Evde bakım maaşı almaya hak kazanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir: -Gelir düzeyi, belirli kriterlere uygun olmalıdır.-Başvuru yapan kişinin bakıma muhtaç olması gerekmektedir.-Ayrıca, başvuru sahibinin ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu da gerekmektedir.Evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödenmektedir ve normal dönemde ödemeler her ayın 15'i ve 31'i arasında yapılmaktadır. Bu ödemeler, evde bakım maaşı alan kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır.Engelli bireyin ikametgah adresinin değişmesi durumunda, yeni adresin en geç on beş gün içinde akrabası tarafından il müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim yapılmadığı halde, sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem uygulanabilmektedir.Evde bakım maaşı ödeme bilgileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısındaki sayfası aracılığıyla görüntülenebilmektedir. Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası üzerinden de SMS yoluyla sorgulanabilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek için BAKIYE yazıp büyük harflerle 4747'ye göndererek kolayca bilgi sahibi olabilmektedirler.