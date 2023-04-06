Sigara fiyatları cepleri yakıp kavuracak! Yılın ikinci zammı geliyor: En ucuz sigara artık bu fiyattan raflarda!

2022'den sonra sık sık sigara fiyat artışları gündemde sigara fiyatlarının yeni zamlarla bir arada iki ya da üç katına çıkması bekleniyor. Ekonomist Atilla Yeşilada, vatandaşları bu zamma karşı uyarıyor. Sigara zammı olacak mı? 2023'te sigara fiyatları ne olacak? İşte detaylar…
Sigara fiyatlarında büyük bir yükseliş bekleniyor ve be kez zammın devlet ekiplerinin desteğin ile geleceği söyleniyor Sigara fiyatı, zaten iki ya da üç kez ayarlanan, halkı rahatsız ediyor. Sigarayı bırakmaya yönelik ücret artışları devam ediyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada uyarıyor...
2023 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
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bilgisi olarak, sigara fiyatlarına yapılan zamlar gündemde. Ekonomist Atilla Yeşilada, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrasında uzmanlara göre ekonomik etkisi hakkında konuşuyor. Başta sigara ve alkol olmak suretiyle ÖTV oranlarının artırılması, hükümetlerin depremlerin kapı araladığı ekonomik tahribatı tersine çevirmek için attığı adımlardan biri olarak görülüyor.
SİGARAYA NE KADAR ZAM YAPILACAK
Yılbaşından sonra şubat ayındaki fiyat yükselişi 1TL indirim yapmıştı. Ancak bu kez, yakında büyük bir fiyat artışının beklendiği haberi paylaşıldı. Sigaralara zam yapıldığı takdirde haberimizde yer alacaktır.