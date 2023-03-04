Sigara fiyatları Mart ayından nasibini aldı! Fiyat listeleri baştan aşağı değişti

Milyonlarca sigara tüketicisini etkileyen haber
firma tarafından duyuruldu. JTI firması 1 TL değerinde indirim uyguladı. Aynı zamanda güncel sigara fiyatları da değişti. Ayrıntılar yazının devamında.
SİGARA KULLANICILARINA DUYURU
2023 senesi itibari ile sigaraya 4 TL'lik artış yapıldı. Milyonlarca sigara kullanan tüketici bu haberle üzülürken Türkiye Tekel Bayileri Platformu 1 TL indirim olacağını duyurdu. Bu haberi sosyal medya üzerinden duyuran Platform tüketicileri heyecanlandırdı. JTI firması sigaralarına 1 TL değerinde indirim yapınca, aynı haber BAT ve Philip Morris grubu tarafından da geldi ve sigara fiyatları güncellendi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
Esse sigara fiyatı: 35,00 TL Instark sigara fiyatı: 26,00 TL Marlboro Touch sigara fiyatı: 36,00 TL Camel sigara fiyatı: 33,00 TL President sigara fiyatı: 29,00 TL Parliament sigara fiyatı: 38,00 TL Camel Yellow 100 gr tütün fiyatı: 55,00 TL Parliament Might Blue fiyat: 37,00 TL Marlboro sigara fiyatı: 37,00 TL Marlboro Blue sigara fiyatı: 36,00 TL Monte Carlo sigara fiyatı: 32,00 TL Davidoff Slims (Ivory, White) sigara: 33,00 TL Kent sigara fiyatı: 35,00 TL Winston Slender Blue fiyat: 33,00 TL Marlboro Touch Blue sigara fiyatı: 36,00 TL Marlboro White Sigara fiyatı: 36,00 TL Marlboro Edge sigara fiyatı: 35,00 TL Winston sigara fiyatı: 34,00 TL Kısa kutu Camel fiyatı: 33,00 TL Muratti sigara fiyatı: 35,00 TL L&M sigara fiyatı: 33,00 TL Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL Kısa Paket Camel sigara fiyatı: 33,00 TL Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL LD sigara fiyatı: 32,00 TL