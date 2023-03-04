EKONOMİ
04 Mart 2023 - 07:45

Sigara fiyatları Mart ayından nasibini aldı! Fiyat listeleri baştan aşağı değişti

Sigara kullananlara kötü haber geldi. Zaten yeni yılın başlamasıyla tütün ürünlerine zam haberi üzmüştü, şimdi ise yeni haber duyuruldu. Sigaraya ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde.

EKONOMİ
04 Mart 2023 - 07:45
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Sigara fiyatları Mart ayından nasibini aldı! Fiyat listeleri baştan aşağı değişti


Milyonlarca sigara tüketicisini etkileyen haber firma tarafından duyuruldu. JTI firması 1 TL değerinde indirim uyguladı. Aynı zamanda güncel sigara fiyatları da değişti. Ayrıntılar yazının devamında.

sigaraya indirim

SİGARA KULLANICILARINA DUYURU



2023 senesi itibari ile sigaraya 4 TL'lik artış yapıldı. Milyonlarca sigara kullanan tüketici bu haberle üzülürken Türkiye Tekel Bayileri Platformu 1 TL indirim olacağını duyurdu. Bu haberi sosyal medya üzerinden duyuran Platform tüketicileri heyecanlandırdı. JTI firması sigaralarına 1 TL değerinde indirim yapınca, aynı haber BAT ve Philip Morris grubu tarafından da geldi ve sigara fiyatları güncellendi.

sigaraya indirim

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Esse sigara fiyatı: 35,00 TL

Instark sigara fiyatı: 26,00 TL

Marlboro Touch sigara fiyatı: 36,00 TL

Camel sigara fiyatı: 33,00 TL

President sigara fiyatı: 29,00 TL

Parliament sigara fiyatı: 38,00 TL

Camel Yellow 100 gr tütün fiyatı: 55,00 TL

Parliament Might Blue fiyat: 37,00 TL

Marlboro sigara fiyatı: 37,00 TL

Marlboro Blue sigara fiyatı: 36,00 TL

Monte Carlo sigara fiyatı: 32,00 TL

Davidoff Slims (Ivory, White) sigara: 33,00 TL

Kent sigara fiyatı: 35,00 TL

Winston Slender Blue fiyat: 33,00 TL

Marlboro Touch Blue sigara fiyatı: 36,00 TL

Marlboro White Sigara fiyatı: 36,00 TL

Marlboro Edge sigara fiyatı: 35,00 TL

Winston sigara fiyatı: 34,00 TL

Kısa kutu Camel fiyatı: 33,00 TL

Muratti sigara fiyatı: 35,00 TL

L&M sigara fiyatı: 33,00 TL

Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL

Kısa Paket Camel sigara fiyatı: 33,00 TL

Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL

LD sigara fiyatı: 32,00 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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