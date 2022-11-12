Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları







SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILDI







Sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşların cebini yakıyor. JTİ grubunda yer alan markalara gelen zamlar oldukça dikkat çekti. Her geçen gün yeni bir zam haberi gündeme gelirken fiyatlarında 30 TL bandına aştığı göze çarpıyor. Listede Camel sigara, Winston Slender sigara, Winston sigara, Winston Dark Blue sigara yer alırken zamlı fiyatlarda merak edilmeye başladı. İşte güncel sigara fiyatları…12 Kasım 2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan sigara zamları merak ediliyor. Listede yer alan sigaralar kapsamında Camel 30TL, Camel Slender 29.5TL, Winston 31TL, Winston Dark Blue ise 30TL’den satışa sunulacak. 12 Kasım 2022 Cumartesi güncel sigara fiyat listesi şu şekildedir: