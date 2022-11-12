Sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşların cebini yakıyor. JTİ grubunda yer alan markalara gelen zamlar oldukça dikkat çekti. Her geçen gün yeni bir zam haberi gündeme gelirken fiyatlarında 30 TL bandına aştığı göze çarpıyor. Listede Camel sigara, Winston Slender sigara, Winston sigara, Winston Dark Blue sigara yer alırken zamlı fiyatlarda merak edilmeye başladı. İşte güncel sigara fiyatları…
EKONOMİ
12 Kasım 2022 - 17:25
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları
Sigara ve alkol fiyatlarına yapılan peş peşe zamlar vatandaşların dikkatinde yer alıyor. JTİ grubu sigara markalarına yapılan zamlarla birlikte fiyatlar 30 TL bandını aştı. Yayınlanan listeye göre pek çok markada fiyat artışı göze çarparken fiyatların 12 Kasımdan itibaren uygulanacak. İşte güncel sigara fiyatları…
EKONOMİ
12 Kasım 2022 - 17:25
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