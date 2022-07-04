GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 11:20

Sigara fiyatlarına 4 Temmuz güncellemesi! Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 4 Temmuz Pazartesi güncel sigara fiyatları

Sigara zammına ilişkin son dakika gelişmeleri sigara tiryakileri tarafından yakında takip ediliyor. 2022 yılı başından itibaren 8 TL gibi bir artış yaşayan sigara fiyatlarına 4 Temmuz tarihi itibariyle yeniden güncelleme yapıldığı öğrenildi. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 4 Temmuz 2022 Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi..

GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 11:20
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Sigara fiyatlarına 4 Temmuz güncellemesi! Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 4 Temmuz Pazartesi güncel sigara fiyatları


Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda sigara fiyatlarına yeniden bir zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın paylaşımı sonrası özellikle tiryakiler sigaraya ne kadar zam geldiğini araştırmaya başlarken 4 Temmuz 2022 güncel listesi sorguları artırıldı.

Bu kapsamda kamuoyunda 'Sigaraya zam mı geldi?' sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Yıl içinde 8 TL gibi bir artış yaşayan sigara fiyatları 4 Temmuz gününden itibaren fiyatlarını yeniden güncelledi.



4 Temmuz Pazartesi güncel sigara fiyatları

Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle tiryakiler, güncel sigara fiyatları araştırmalarını 4 Temmuz zam haberleri sonrası daha da artırdı. Yeni zam güncellemesine dair bir açıklama yapan Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaşımından hemen sonra Philip Morris ve BAT sigara gruplarına 2 TL tutarında bir zam geldiğini anlaşıldı. Böylelikle bu grup altında bulunan sigaralara yıl balından itibaren 10 TL zam uygulanmış oldu.

4 Temmuz Pazartesi güncel sigara fiyatları

 

Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurduğu zamlı listeye göre Philip Morris grubunda en ucuz sigara 27,50 TL olarak görünürken en pahalı sigaranın ise 31,50 TL olarak yerini aldığı anlaşıldı. BAT grubunda yer alan sigaralarda ise en ucuz sigaranın 27,50 TL, en pahalı sigaranın ise 31 TL oldu.

4 Temmuz Pazartesi güncel sigara fiyatları

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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