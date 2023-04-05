Sigara fiyatlarına gece yarısı zammı! Bir pakette 10 TL fark edecek: O markaların tiryakileri çok üzülecek

Gece yarısı tiryakileri üzen bir haber geldi. Sigara fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının fiyatları da değişti. son dakika haberi sigara tiryakilerini üzecek. Bu zam, özellikle Ramazan ayında sigarayı bırakmaya çalışanları daha da zor durumda bırakabilir. Henüz net bir zam oranı belirtilmese de, sigara fiyatlarına yapılan zamın tiryakileri daha da sıkıntıya sokacağı aşikar. Sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini takip etmeye devam edin.
SİGARAYA ZAM HABERİ
Sigara fiyatlarına gece yarısı 10 TL zam haberi geldiği iddia ediliyor. Bazı tütün ürünlerinin paket başı fiyatına 5 TL ve 10 TL arasında zam geleceği konuşuluyor ve fiyatların 50 TL'ye kadar çıkacağı belirtiliyor. Ancak bu henüz kesinleşmiş bir durum değil, söylentiler ve iddialardan ibaret. 2023 yılında son gelen zamlar tütün mamüllerinin paket fiyatlarını değiştirmişti ve şu anda sigara fiyatları farklı markalar ve paket boyutlarına göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle bazı tütün ürünlerinin paket başı fiyatlarına 5 TL ila 10 TL arasında bir artış bekleniyor. Bu durum, birçok kişiyi "2023 sigara fiyatları ne kadar olacak?" sorusuyla araştırmaya itiyor. Eğer iddialar doğruysa, sigara fiyatları 50 TL'ye kadar yükselebilir. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve bu sadece söylenti düzeyinde kalmaya devam ediyor.