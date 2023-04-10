Sigara fiyatlarına Nisan zammı! Bu zam sigaraya tövbe ettirecek: İşte güncel zamlı sigara fiyatları!







SİGARAYA ZAM MI GELDİ?





SİGARA FİYATLARI GÜNCEL 9 NİSAN 2023











Son günlerde, sigara fiyatlarına büyük bir zam yapılacağı söylentileri konuşulmaya başladı. Hatırlanacağı üzere, yılbaşı öncesi sigara fiyatlarına bir zam yapılmış ve ardından küçük bir indirim uygulanmıştı. Ancak yeni söylentiler, bu indirimin yetersiz olduğunu ve sigara fiyatlarının daha da artacağını gösteriyor. İşte ayrıntılar...2023 yılıyla birlikte, sigaraya yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Sigara kullanıcıları, sigara fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorlar. Önümüzdeki günlerde, sigara fiyatlarına 5 ile 10 TL arasında bir zam yapılacağı iddiaları var. 9 Nisan tarihi itibariyle sigara paketlerinin marka marka fiyatı ne kadar diye merak edenler için güncel fiyat listesi aşağıda yer almaktadır:Bugün itibariyle, 9 Nisan 2023 tarihinde güncel sigara fiyatları şu şekildedir: Uzun Parliament ve kısa Parliament 37 Lira, Marlboro White, Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge Sky ise 35 Lira'dan satılıyor. Marlboro Edge fiyatı 34 Lira iken, Parliment Aqua Blue Slims 38 Lira ve Davidoff C Line Blue 33 Lira olarak belirlenmiş. Winston 34 Lira ve Winston Selender 33 Lira fiyat etiketi taşıyor. Diğer markalara baktığımızda; Parliament 37 Lira, Kent 33 Lira, Marlboro Edge Blue 34 Lira, Camel Yellow Tütün 100 gram 55 Lira ve Marlboro paket fiyatı ise 36 Lira olarak güncellendi. Parliament Midnight Blue da 36 Lira fiyatla satışa sunulmuştur.