Sigara fiyatlarına Ramazan zammı! Az önce duyuruldu: Artık bir paket sigara bu kadar olacak!







İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI







Son dönemlerde art arda gelen zamlarla sigara paket fiyatları tiryakileri şaşırtıyor. Geçtiğimiz yıl 4 TL zam gelen sigara fiyatlarına bir süre sonra 1 TL indirim yapılmıştı. Şimdi ise sigara fiyatlarına yeni bir zam haberi gündemde. Bazı sigara fiyatlarına paket başı 5 TL ile 10 TL arasında bir zam yapılması konuşuluyor. Tiryakiler ise sigara fiyatları listesi için indirim umuduyla bekliyor.Tiryakileri şaşırtan sigara paket fiyatları son dönemde art arda gelen zamlarla yükselişte. Geçtiğimiz yıl 4 TL zam yapılan sigara fiyatlarına bir süre sonra 1 TL indirim geldi. Ancak şimdi bazı sigara markalarına 5 TL ile 10 TL arasında bir zam yapılması konuşuluyor. Tiryakiler ise umutla sigara fiyatları listesinde indirim bekliyor. 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle güncel fiyat listesi...