Son dönemlerde art arda gelen zamlarla sigara paket fiyatları tiryakileri şaşırtıyor. Geçtiğimiz yıl 4 TL zam gelen sigara fiyatlarına bir süre sonra 1 TL indirim yapılmıştı. Şimdi ise sigara fiyatlarına yeni bir zam haberi gündemde. Bazı sigara fiyatlarına paket başı 5 TL ile 10 TL arasında bir zam yapılması konuşuluyor. Tiryakiler ise sigara fiyatları listesi için indirim umuduyla bekliyor.
EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 16:15
Sigara fiyatlarına Ramazan zammı! Az önce duyuruldu: Artık bir paket sigara bu kadar olacak!
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi ve tiryakileri üzecek. Sigara fiyatlarındaki zamlar son dönemde oldukça yüksek oranlarda gerçekleşiyor. Sigara paket fiyatlarına yapılan zam oranları tüketicileri şaşırtıyor. Peki güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte son zamla birlikte güncel sigara paket fiyatları listesi...
EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 16:15