Sigara içen bir çalışansanız dikkat: Tazminatsız işten atılabilirsiniz!







Sigara içen bir çalışansanız dikkat







Tazminatsız işten kovulabilirsiniz

Türkiye’de sigara tüketen milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu aktif çalışma hayatı içerisinde yer alıyor. Bilindiği üzere iş yerlerinde ve diğer kapalı alanlarda sigara içmek yasak. İş yerinde sigara içenler için ise tehlike büyüyor. Hem sağlığınızdan hem de aynı anda işinizden olabilirsiniz. İşte detaylar…Geçtiğimiz yıllarda kapalı alanlarda sigara içmek yasaklandı. Eskiden restoranlarda, iş yerlerinde ve daha birçok yerde sigara içenler ve içmeyenler için ayrı alanlar bulunuyordu. Ancak uzun bir süre önce kapalı alanda sigara içmek tamamen yasaklandı. 5727 sayılı yasanın 2. Maddesinde tütün ürünlerinin tüketiminin yasak olduğu alanlar açıkça belirtiliyor.Buna göre eğitim, sağlık, konutlar hariç binalar, araçlar, taksiler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeler gibi birçok yerde sigara içmek yasak. İş yerlerinde de sigara içmek yasaklandı. Ancak işverenler sigara içen çalışanları için özel bir bölüm tahsis eder ve mola süresi tanırsa sigara tüketimi konusunda bir sorun bulunmuyor.Sigara tüketiminin yasak olduğu işyerlerinde çalışan sigara içmeye devam ederse, işverenin tazminat ödemeden işçiyi işten çıkarma hakkı bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddesinde, işçinin kendi isteği ile işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi halinde 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması şeklinde bir ifade yer alıyor. Buna göre işverenin belirlediği yerler dışında sigara tüketilmesi durumunda işçiyi zora sokan bir durum ortaya çıkıyor. Bu nedenle işçinin işe girerken hazırlanan sözleşmelere dikkat etmesi gerekiyor. Yanıcı maddelerin bulunduğu ve sigaranın tehlike oluşturacağı ortamda işveren sigara içmeyi tamamen de yasaklayabilir. İşçi, en başından bu yasağı biliyor ve bu yasak sözleşmede yer aldığı halde ihlal ediyorsa işverenin haklı fesih hakkı bulunmaktadır. Çalışan, sadece sigara içtiği için işten çıkartılamaz. İşverenin belirlediği ve ortak kullanım alanları (balkon gibi) alanlarda sigara tüketebilir. Ancak bunun kötüye kullanılması durumunda, işçinin sürekli sigara içme bahanesiyle molaya çıkması ya da işyeri güvenliğini tehlikeye atması gibi durumlarda tazminat almadan işten kovulabilir. Bu nedenle işçilerin sözleşmede belirtildiği şekilde kurallara uyması gerekiyor.