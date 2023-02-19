EKONOMİ
19 Şubat 2023 - 21:19

Sigara içenler dertten bitane daha yakacak! Sigara fiyatları değişiyor... O grup zamlardan nasibini aldı! 1 paket sigaraya resmen servet ödeyecekler

Sigara şirketleri bir zam daha yaptı! Sigara kullanıcıları bu zam karşısında üzgün durumda. Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
19 Şubat 2023 - 21:19
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Sigara içenler dertten bitane daha yakacak! Sigara fiyatları değişiyor... O grup zamlardan nasibini aldı! 1 paket sigaraya resmen servet ödeyecekler
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Yılbaşının ardından sigaralara gelen 4 TL'lik zamdan sonra bu sefer de indirim geldiği duyuruldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir içeriğinde bazı sigaralarda 1 TL indirime gidileceğini açıkladı.

SİGARA FİYATLARINA 1 TL İNDİRİM

Paylaşılan içerikte "JTI firması yarından itibaren (16 Ocak 2023) bazı sigara fiyatlarına 1 TL indirim yaptı." ifadeleri bulunmaktadır.

FİYATLAR ORTALAMA 32 TL SEVİYESİNE İNDİ



JTI gurubunun sigaralarında gerçekleşen 1 TL'lik indirimin ardından BAT ve Philip Morris grupları da sigara fiyatlarını 1 TL aşağı çekti. Böylece sigara fiyatları ortalama 32 TL seviyelerine indi.

Açıklamaların ardından sigara fiyatları aşağıdaki gibi olmuştur.

sigara fiyatları

NOT: Yılbaşı itibariyle sigaralara yapılan 4 TL'lik zammın ardından bu sefer de indirim yapıldığı açıklandı. 1 TL'lik indirimin ardından yeni yılla birlikte sigara fiyatlarında 3 TL zam gerçekleşmiş oldu. 

sigara

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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