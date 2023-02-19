Sigara içenler dertten bitane daha yakacak! Sigara fiyatları değişiyor... O grup zamlardan nasibini aldı! 1 paket sigaraya resmen servet ödeyecekler







SİGARA FİYATLARINA 1 TL İNDİRİM

FİYATLAR ORTALAMA 32 TL SEVİYESİNE İNDİ







Yılbaşının ardından sigaralara gelen 4 TL'lik zamdan sonra bu sefer de indirim geldiği duyuruldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir içeriğinde bazı sigaralarda 1 TL indirime gidileceğini açıkladı.Paylaşılan içerikte "JTI firması yarından itibaren (16 Ocak 2023) bazı sigara fiyatlarına 1 TL indirim yaptı." ifadeleri bulunmaktadır.JTI gurubunun sigaralarında gerçekleşen 1 TL'lik indirimin ardından BAT ve Philip Morris grupları da sigara fiyatlarını 1 TL aşağı çekti. Böylece sigara fiyatları ortalama 32 TL seviyelerine indi. Açıklamaların ardından sigara fiyatları aşağıdaki gibi olmuştur.NOT: Yılbaşı itibariyle sigaralara yapılan 4 TL'lik zammın ardından bu sefer de indirim yapıldığı açıklandı. 1 TL'lik indirimin ardından yeni yılla birlikte sigara fiyatlarında 3 TL zam gerçekleşmiş oldu.