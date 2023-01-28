Sigara içenlere kötü haber ise Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları kapsamında yere sigara atma cezası 2023 yılında belirlenecek. İşte ayrıntılar...
YAŞAM
28 Ocak 2023 - 20:00
Sigara içenler perişan olacak! Bundan böyle 3.036 TL cezası olacak! Milyonlarca kişi yapıyor, cezadan haberleri yok
Sigara içenlere kötü haber ise Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları kapsamında yere sigara atma cezası 2023 yılında belirlenecek. İşte ayrıntılar...
YAŞAM
28 Ocak 2023 - 20:00