YAŞAM
28 Ocak 2023 - 20:00

Sigara içenler perişan olacak! Bundan böyle 3.036 TL cezası olacak! Milyonlarca kişi yapıyor, cezadan haberleri yok

Sigara içenlere kötü haber ise Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları kapsamında yere sigara atma cezası 2023 yılında belirlenecek. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
28 Ocak 2023 - 20:00
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Sigara içenler perişan olacak! Bundan böyle 3.036 TL cezası olacak! Milyonlarca kişi yapıyor, cezadan haberleri yok


Sigara içenlere kötü haber ise Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları kapsamında yere sigara atma cezası 2023 yılında belirlenecek. İşte ayrıntılar...

SİGARA İÇEN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR: RESMI GAZETE’DE YAYIMLANDI! ARTIK 3.036 TL PARA CEZASI KESİLECEK

Resmi Gazete, sigara izmaritlerini yere atan sigara içenlere 3 bin 36 TL para cezası verileceğini belirten bir karar yayınladı. Karar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu (2023/1) Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarına dayanılarak verilmiştir ve Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.



konut

YERE SİGARA ATMANIN CEZASI

Yola veya yere sigara izmariti atmanın cezası 3.036 TL olarak belirlenmiştir. Bu cezalar 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak belirlenmiştir ve ilan edilmiştir. Bu konu genelinde, yere sigara izmariti atmanın para cezası arttırılmıştır ve 3.036 TL olarak onaylanmıştır.

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