EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 10:00

Sigara içenlerin ocağına incir ağacı diken zam! Yeni fiyatları duyan sigaraya tövbe edecek!

Alkol ve sigara fiyatları yeni yılın başından beri artış içerisindedir. Sigara tiryakileri zorlayan yeni fiyatlar nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 10:00
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Sigara içenlerin ocağına incir ağacı diken zam! Yeni fiyatları duyan sigaraya tövbe edecek!
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Sigara alımlarının oldukça fazla olduğu süreçte zamlar hız kesmeden devam etmektedir. Sigara bağımlıları için tütün almak bile zorlayıcı olacak. Sene başında zamlanan sigaraya yeni zam tekrardan eklendi. Sigarada zamlı güncel fiyatlar nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

SİGARADA FAHİŞ FİYAT!

2023 yılına girmemizle birlikte alkol ve sigara fiyatlarında artışlar görülmüştür. Yeni gelen zamla fahiş fiyatlar vatandaşı zorlayacak. Sigara tiryakileri tütün almak da bile zorlanacak. SigaraGüncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Şu şekilde güncel fiyatlar yer aldı:



-Lark: 34,00 TL

-LM: 33,00 TL

-Marlboro Edge Blue Sky: 35,00 TL

-Marlboro Edge: 35,00 TL

-Marlboro Red, Touch: 37,00 TL

-Marlboro Roll 50: 30,00 TL

-Marlboro Touch Blue, Grey, White: 36,00 TL

-Muratti 35,00 TL

-Parliament Midnight Blue: 37,00 TL

-Parliament: 38,00 TL

-Kent (White): 29 TL

-Kent D-Rang: 28 TL

-Kent Slims (Black, Grey): 31 TL

-Kent: 28 TL

-Maltepe: 28 TL

-Pal Mall: 28 TL

-Rothmans: 27,50 TL

-Samsun: 28 TL

-Tekel 2000: 27,50 TL

-Tekel 2001: 27,50 TL

-Viceroy: 28 TL

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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