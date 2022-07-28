Korkunç olay dün Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta ikamet eden Ahmet Bıyıklı (35), 16 yaşındaki oğlu A.E.B.'yi sigara içmemesi yönünde önce uyardı. Uyarısı ters tepince olay tartışmaya dönüştü. Akşam saat 21.00 sularında meydana gelen olayda Ahmet Bıyıklı ile oğlu oğlu A.E.B. arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. O sırada eline tabancayı alan A.E.B., babasına doğru ateş açmaya başladı.
GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 11:20
'Sigara içme' diye uyaran babasını gözünü kırpmadan öldürdü!
Konya'da 16 yaşındaki bir çocuk, babasının 'Sigara içme' uyarısına öfkelendi ve tabancayla babasını gözünü kırpmadan öldürdü.
GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 11:20