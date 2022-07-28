GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 11:20

'Sigara içme' diye uyaran babasını gözünü kırpmadan öldürdü!

Konya'da 16 yaşındaki bir çocuk, babasının 'Sigara içme' uyarısına öfkelendi ve tabancayla babasını gözünü kırpmadan öldürdü.

GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 11:20
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'Sigara içme' diye uyaran babasını gözünü kırpmadan öldürdü!


Korkunç olay dün Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta ikamet eden Ahmet Bıyıklı (35), 16 yaşındaki oğlu A.E.B.'yi sigara içmemesi yönünde önce uyardı. Uyarısı ters tepince olay tartışmaya dönüştü.

Akşam saat 21.00 sularında meydana gelen olayda Ahmet Bıyıklı ile oğlu oğlu A.E.B. arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. O sırada eline tabancayı alan A.E.B., babasına doğru ateş açmaya başladı.



'Sigara içme' diye uyaran babasını gözünü kırpmadan öldürdü!

Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamadı

Evden gelen silah sesleri üzerine komşular durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yere yığılan baba Ahmet Bıyıklı, kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmet Bıyıklı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Babasının ölümüne neden olan A.E.B. ise kısa sürede polis tarafında yakalandı ve emniyete götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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