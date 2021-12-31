GÜNDEM
31 Aralık 2021 - 01:21

Sigara ile alkole büyük zam geliyor!

GÜNDEM
31 Aralık 2021 - 01:21
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Sigara ile alkole büyük zam geliyor!
Son günlerde tüm tüketim ürünlerine gelen zamlar vatandaşların isyan etmesine neden olurken, diğer taraftan da alkol ve sigara tüketicilerini üzen bir haber paylaşıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabında yayınladığı bir mesajda alkol ve sigaraya yeni zamların gündemde olduğunu söyledi.







Alkol ürünlerinde yaklaşık yüzde 30 - 35 arasında bir zam konuşulduğunu belirten Özgür Aybaş, sigaraya da 3 lira kadar bir zam yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Özgür Aybaş'ın zam haberi ile ilgili paylaşımı şöyle:

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