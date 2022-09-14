Bayburt merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tepetarla köyünde, sigara izmaritinin gelişi güzel atılmasından dolayı çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar inşaat çevresindeki artıkları bir bölgeye topladı. Bu alana vatandaşlardan biri sönmemiş sigara izmaritini attı. Çıkan yangın, kısa sürede kuru otlara ulaştı ve yangın büyüdü. Köylülerin haber vermesiyle birlikte köye ulaşan Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın için bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de yollandı. Tüm ekiplerin mücadele ettiği yangın, 2 saat kadar süren bir zorlu uğraşın ardından söndürüldü.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 09:25
Sigara izmaritinden çıkan yangın 45 dönümlük alanı kül etti
Bayburt'un Tepetarla köyünde çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 09:25
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