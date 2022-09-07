GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:24

Sigara kullananlar zam ile buluştu! Zamların arkası kesilmiyor hedefte bu sefer sigara yer aldı

Zam haberlerinin ardı arkası kesilmezken bu defa da hedefte sigara yer aldı. Alkol zam haberi üzerine sigaraya zam geldiği açıklandı. Sigaraya 2 TL'lik zam geleceği gündemde yer alırken güncel fiyatlar merak konusu oldu. Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:24
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Sigara kullananlar zam ile buluştu! Zamların arkası kesilmiyor hedefte bu sefer sigara yer aldı


Birçok sektör de zam haberleri arka arkaya gelirken sigara kullananlar da bekleyişe geçti. Sigara kullananların gözü kulağı bu haberde yer alırken sigaraya zam geleceği belirlendi. Sigara ne kadar zam geldi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

Sigaraya zam geldi mi?

Son günlerde vatandaşların gündeminde yer alan sigara fiyatları hakkında gelişmeler yaşandı. Bir süredir sigaraya beklenen zam haberi bugün geldi. Gelen son dakika haberine göre sigaraya ne zaman zam geleceğine dair net bilgi yer almazken bu ay içerisinde geleceği tahmin edilmektedir. 4 TL’lik ÖTV zammını sigara paketlerine 2 TL olarak yansıtan BAT, JTI, IT ve Philip Morris markalarının eylül ayı içerisinde ek bir 2 TL’lik zam daha yapacağı beklentisi oldukça yüksek.



Sigaraya zam geldi mi?

2022 Güncel sigara fiyatları

Marlboro Edge: 29,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Muratti Blu: 28,00 TL

Muratti: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

West Grey SL (Uzun): 28,50 TL

Winston: 29,00 TL

Camel: 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 31,00 TL

Imperial Classic Red: 28,00 TL

Kent Slims: 29,00 TL

L&M: 27,50 TL

Lark: 28,00 TL

LD: 27,50 TL

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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