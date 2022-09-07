Birçok sektör de zam haberleri arka arkaya gelirken sigara kullananlar da bekleyişe geçti. Sigara kullananların gözü kulağı bu haberde yer alırken sigaraya zam geleceği belirlendi. Sigara ne kadar zam geldi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:24
Sigara kullananlar zam ile buluştu! Zamların arkası kesilmiyor hedefte bu sefer sigara yer aldı
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmezken bu defa da hedefte sigara yer aldı. Alkol zam haberi üzerine sigaraya zam geldiği açıklandı. Sigaraya 2 TL'lik zam geleceği gündemde yer alırken güncel fiyatlar merak konusu oldu. Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:24
EDİTOR
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