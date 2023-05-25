Sigara satışları durduruldu! Maliyetler arttı fiyatlara zam kapıda! O tarihe dikkat







HAZİRAN AYINDA ZAM BEKLENTİSİ











Türkiye'de sigara sevkiyatının durma noktasına geldiği ve bazı ürünlerin dağıtımının tamamen durduğu bildirilmektedir. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara firmalarının bandrol yetişmediği gerekçesiyle sevkiyatta daralma olduğunu belirtirken, haziranda gelecek olan maliyet zammına da işaret etti. Birçok bakkal ve tekel bayi, son bir haftadır sigara sevkiyatının büyük ölçüde daraldığını ve bazı ürünlerin hiç sevkiyat yapılmadığını dile getirmiştir.Aybaş, kısıtlı dağıtımın başlangıçta bir firma ile başladığını ve daha sonra üç firmaya yayıldığını ifade etmiştir. Normal şartlarda haftada iki kez alım yapılırken şu anda sadece 2 karton ürün verildiğini belirtmiştir. Aybaş ayrıca, dağıtım sorunu nedeniyle bazı tekel bayilerinin boş kalan sigara raflarına peçete koyduğunu da söylemiştir.Sigara şirketleri ise bandrol yetişmediği gerekçesiyle geçici süre iç piyasaya yapılan sevkiyatta daralma olduğunu belirtmiştir. Ancak tekel bayi platformlarının yöneticileri, sektördeki bir diğer nedenin ise haziran ayında sigaraya maliyet zammı beklentisi olduğunu ve firmaların kendilerini korumaya almak için bu durumu kullandığını belirtmiştir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise sigara firmalarını Rekabet Kurumu'na şikayet ettiklerini açıklamıştır. Palandöken, sigara satışına kota koyulduğunu ve zammı bahane ederek esnafa sigara verilmediğini, bu durumun da vatandaşların sigara bulamamasına neden olduğunu ifade etmiştir. Rekabet Kurulu'na başvurarak sigara firmalarına yaptırım uygulanmasını talep ettiklerini belirtmiştir. Bu gelişmeler gösteriyor ki Türkiye'de sigara sevkiyatı ve dağıtımında sorunlar yaşanmaktadır ve bu durum tüketicilere yansımaktadır.