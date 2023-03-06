











SİGARA İÇENLERE KÖTÜ HABER! BU SEFER MÜPTELALAR BİLE SİGARAYI BIRAKACAK

Sigara tiryakileri çok üzülecek! Sigara fiyatları değişti: Marka marka güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatlarına gelen zamlar bitmek bilmiyor. Son dönemin en çok zamlanan türün ürünü sigaraya yeni zamlar yine geldi. İçenlerin kara kara düşündüğü bu fiyatlar cep yakıyor. Sigara içenin de içmeyenin de dolayı yoldan etkilendiği tütün ürünleri arasında bulunuyor.Devletin genel olarak politikası sigara zamları ile alakalı oluyor. Yapılan zamlar o kadar büyük ki orta gelir grubundaki sigara tiryakileri genellikle sarma sigaralara yönelmiş durumda. Sigara içenlerin sayısı ülkemizde bir hayli fazla. Tiryakilerin sarma sigaralara yönelmekten başka çareleri yok. Kimisi gerçek sigaranın tadını sarmada alamadıkları için sigara paketlerine milyonlar ödemeye devam ediyorlar. Fakat şimdi o kişilerde pes edecek gibi gözüküyor. Sıkı durun. Artık sigara müptelalarını bile vazgeçilecek o fiyatlar ve sigara zamları geliyor. İşte detaylar...2023 yılında asgari ücrete yapılan zam oranı ile beraber sigara fiyatlarının da zamlanacağı konuşuluyordu. ÖTV zamları ile birlikte sigara fiyatlarına inanılmaz zamlar yapıldı. Sigara fiyatları bir anda 32 TL'den 36 TL'na kadar fırladı. Tabi bunlar en düşük olanları da. En düşük sigara 23 TL olurken en yüksek fiyatlı sigara fiyatı ise 40 TL'den satılmaya başlandı.Türkiye Tekel bayileri başkanı sigara fiyatları 4,5 TL oranında zam yapıldığını bu gün itibariyle açıklamıştı. Bu oranın sigara çeşitlerine göre uygulanacağını söyleyen Özgür Aybaş, en düşük sigara fiyatının 23 TL'den 30 TL'ye yükseleceğini söyledi. İşte zamlanan ve güncel sigara fiyatlar: Lark sigara fiyatı 34 TL LM Sigara fiyatı: 33 TL Marlboro Edge Blue Sky sigarasının fiyatı: 35 TL Marlboro Edge sigara fiyatı 35 TL Marlboro Red sigara fiyatı 37 TL Marlboro Roll Sigara fiyatı ise 30 TL Muratti sigara fiyarı: 35 TL Parliament Midnight Blue sigarasının fiyatı: 37 TL Parliament sigara fiyarı 38 TL Kent White sigara fiyatı 29 TL Kent D-Rang sigarasının fiyatı 28 TL oldu.