Sigara tiryakileri şimdi yandı! Şimdiye kadar görülmemiş zam geliyor: İşte yeni zamlı fiyat listesi







YENİ SİGARA FİYATI ZAM HABERİ





Tiryakileri zorlayan yüksek oranlı sigara fiyatı zamları son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Şimdi ise konuşulanlar, bazı sigara markalarının fiyatlarına yeni bir zam gelebileceği yönünde. Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu zam oranı 5 TL ile 10 TL arasında olabilir.

SON GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ



Marlboro White sigara paketi fiyatı: 35 TL

Marlboro Touch Blue sigara paketi fiyatı: 35 TL

Marlboro Edge Sky sigara paketi fiyatı: 35 TL

Parliament Aqua Blue Slims sigara paketi fiyatı: 38 TL

Davidoff C Line Blue sigara paketi fiyatı: 33 TL

Marlboro Touch White sigara paketi fiyatı: 35 TL

Marlboro Edge sigara paketi fiyatı: 34 TL

Kent sigara paketi fiyatı: 33 TL

Winston Slender Blue sigara paketi fiyatı: 33 TL

Parliament Midnight Blue sigara paketi fiyatı: 36 TL

Marlboro sigara paketi fiyatı: 36 TL

Marlboro Edge Blue sigara paketi fiyatı: 34 TL

Parliament sigara paketi fiyatı: 37 TL

Uzun Parliament sigara paketi fiyatı: 37 TL

Kısa Parliament sigara paketi fiyatı: 37 TL

Camel Yellow 100 gr tütün paketi fiyatı: 55 TL

Winston Slender sigara paketi fiyatı: 33 TL

Winston sigara paketi fiyatı: 34 TL







Sigara tiryakileri yine zamlı fiyatlarla karşı karşıya! Son dönemde sigara fiyatlarına gelen zamlar tiryakileri oldukça zorladı. Şimdi de yeni bir sigara fiyatı zam beklentisi konuşuluyor. Sigara paket fiyatlarına gelen yüksek zamlar tiryakileri oldukça şaşırttı. Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları listesi nasıl şekillendi? İşte son durumTiryakilerin en çok merak ettiği konulardan biri de güncel sigara fiyatları listesi. İşte 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla güncel sigara paket fiyatları:..Sigara fiyatlarına yapılan zamlar tiryakileri oldukça zorluyor. Sağlığınız için sigarayı bırakma kararı almak her zaman en doğru seçenek olacaktır.