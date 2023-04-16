EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 16:00

Sigara tiryakilerine kara haber geldi! Büyük zam o tarihte başlıyor: Zamlar yakacak

Her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. Şimdi de tütün ve alkol kullanıcılarının duyunca şok olacağı bir zam haberi geldi. İşte detaylar…

EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 16:00
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Sigara tiryakilerine kara haber geldi! Büyük zam o tarihte başlıyor: Zamlar yakacak


Geçtiğimiz yıl rekor kıran enflasyon rakamlarının ardından birçok üründe zamlar yapıldı. 2023 yılına girdiğimiz andan itibaren yapılan zamların da hesabı yok, sigara ve alkol tüketenleri üzecek zam haberi geldi. Detaylar haberimizde…

sigara

SON DAKİKA: SİGARAYA VE ALKOL REKOR ZAMMI GELİYOR? BAT, JTI, PHİLİP MORRİS FİYAT LİSTESİ! MARLBORO, PARLİAMENT, MURATTİ, LARK,



Türkiye Tekel Bayi Platformu Başkanı Özgür Aybaş, vergi uzmanı Ozan Bingöl ile Gazete Duvar'ın YouTube kanalına misafir oldu.

Türkiye Tekel Bayi Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde bir Youtube yayınında şunları söyledi: “Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var” İfadelerine açıklık getirdi.

“BİR-İKİ HAFTALIK SÜREÇTE YÜKSEK ORANDA ZAM GEÇİŞİ VAR”

Alkol ve tütün ürünlerine zam gelecek mi sorusunu cevaplayan Aybaş, “Normalde alkollü içkilere ve tütün mamullerine altı ayda bir ÖTV oranında zam geçişi olurdu. Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var. Vatandaşlın alım gücü yok” demişti.

“SİGARAYA ZAM GELECEK DEMEDİM”

Daha sonra Özgür Aybaş Twitter hesabından yapmış olduğu yazılı açıklamada “1-2 hafta içinde sigara zammı gelecek diye bir açıklamam yoktur. Gelirse de şaşırmayacak hale geldik zaten” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş katıldığı son Youtube programında “Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var” sözlerine açıklık getirdi.

14 NİSAN 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI...

Uzun Parliament fiyatı: 37 Türk Lirası

Kısa Parliament fiyatı: 37 Türk Lirası

Marlboro White fiyatı: 35 Türk Lirası

Marlboro Touch Blue fiyatı: 35 Türk Lirası

Marlboro Edge Sky fiyatı: 35 Türk Lirası

Marlboro Edge fiyatı: 34 Türk Lirası

Parliment Aqua Blue Slims fiyatı: 38 Türk Lirası

Davidoff C Line Blue fiyatı: 33 Türk Lirası

Winston fiyatı: 34 Türk Lirası

Winston Selender fiyatı: 33 Türk Lirası

Parliament fiyatı: 37 Türk Lirası

Kent fiyatı: 33 Türk Lirası

Marlboro Edge Blue fiyatı: 34 Türk Lirası

Camel Yellow Tütün 100 gr 55 Türk Lirası

Marlbora paket fiyatı: 36 Türk Lirası

Parliament Midnight Blue fiyatı: 36 Türk Lirasından satılıyor.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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