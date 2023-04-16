Sigara tiryakilerine kara haber geldi! Büyük zam o tarihte başlıyor: Zamlar yakacak







SON DAKİKA: SİGARAYA VE ALKOL REKOR ZAMMI GELİYOR? BAT, JTI, PHİLİP MORRİS FİYAT LİSTESİ! MARLBORO, PARLİAMENT, MURATTİ, LARK,







“BİR-İKİ HAFTALIK SÜREÇTE YÜKSEK ORANDA ZAM GEÇİŞİ VAR”

“SİGARAYA ZAM GELECEK DEMEDİM”

14 NİSAN 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI...

Geçtiğimiz yıl rekor kıran enflasyon rakamlarının ardından birçok üründe zamlar yapıldı. 2023 yılına girdiğimiz andan itibaren yapılan zamların da hesabı yok, sigara ve alkol tüketenleri üzecek zam haberi geldi. Detaylar haberimizde…Türkiye Tekel Bayi Platformu Başkanı Özgür Aybaş, vergi uzmanı Ozan Bingöl ile Gazete Duvar'ın YouTube kanalına misafir oldu. Türkiye Tekel Bayi Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde bir Youtube yayınında şunları söyledi: “Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var” İfadelerine açıklık getirdi.Alkol ve tütün ürünlerine zam gelecek mi sorusunu cevaplayan Aybaş, “Normalde alkollü içkilere ve tütün mamullerine altı ayda bir ÖTV oranında zam geçişi olurdu. Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var. Vatandaşlın alım gücü yok” demişti.Daha sonra Özgür Aybaş Twitter hesabından yapmış olduğu yazılı açıklamada “1-2 hafta içinde sigara zammı gelecek diye bir açıklamam yoktur. Gelirse de şaşırmayacak hale geldik zaten” ifadelerini kullandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş katıldığı son Youtube programında “Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var” sözlerine açıklık getirdi.Uzun Parliament fiyatı: 37 Türk Lirası Kısa Parliament fiyatı: 37 Türk Lirası Marlboro White fiyatı: 35 Türk Lirası Marlboro Touch Blue fiyatı: 35 Türk Lirası Marlboro Edge Sky fiyatı: 35 Türk Lirası Marlboro Edge fiyatı: 34 Türk Lirası Parliment Aqua Blue Slims fiyatı: 38 Türk Lirası Davidoff C Line Blue fiyatı: 33 Türk Lirası Winston fiyatı: 34 Türk Lirası Winston Selender fiyatı: 33 Türk Lirası Parliament fiyatı: 37 Türk Lirası Kent fiyatı: 33 Türk Lirası Marlboro Edge Blue fiyatı: 34 Türk Lirası Camel Yellow Tütün 100 gr 55 Türk Lirası Marlbora paket fiyatı: 36 Türk Lirası Parliament Midnight Blue fiyatı: 36 Türk Lirasından satılıyor.