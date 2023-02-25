Sigara tiryakilerine Şubat zammı! Sigaraya zam haberi canları sıktı: İşte zamlı sigara fiyatları













Güncel sigara fiyatları ise şu şekildedir:

Marlboro White 36,00 TL,

Marlboro Touch Blue 36,00 TL,

Marlboro Edge 35,00 TL,

Monte Carlo 32,00 TL,

Davidoff Slims (Ivory, White) 33,00 TL,

Kent 35,00 TL,

Winston Slender Blue 33,00 TL,

Parliament Might Blue 37,00 TL,

Marlboro 37,00 TL,

Marlboro Blue 36,00 TL,

Parliament 38,00 TL,

Camel Yellow 100 gr tütün 55,00 TL,

Winston 34,00 TL,

Kısa kutu Camel 33,00 TL,

Muratti 35,00 TL,

Marlboro Touch 36,00 TL,

Camel 33,00 TL,

President 29,00 TL,

L&M 33,00 TL,

Camel Slender 32,00 TL,

Esse 35,00 TL,

Instark 26,00 TL,

Kısa Paket Camel 33,00 TL

Camel Slender 32,00 TL,

LD ise 32,00 TL.





JTI firması, 13 Ocak 2023'ten itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL indirerek açıklama yaptı. Sonrasında ise BAT ve Philip Morris grupları da sigara fiyatlarında 1 TL düşüş yaptı.Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatları ortalama 32 TL seviyesine geriledi.Türkiye Tekel Bayileri Platformu, sosyal medya hesapları üzerinden bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu. Yılbaşından sonra yapılan bu açıklamanın ardından sigara fiyatları 1 TL geri çekildi.Yeni yılda sigara fiyatlarına 3 TL zam yapılmasıyla birlikte, 2023 yılı sigara fiyatları açısından oldukça zorlu geçeceğe benziyor. Ancak son yapılan 1 TL'lik indirimle birlikte, zam miktarında bir miktar düşüş yaşandığı da görülüyor. Böylece sigara fiyatları, yılbaşında gelen 4 TL'lik zamın ardından 1 TL geri çekilerek net 3 TL zamla ortalama 32 lira seviyesine geriledi.