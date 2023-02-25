EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 09:33

Sigara tiryakilerine Şubat zammı! Sigaraya zam haberi canları sıktı: İşte zamlı sigara fiyatları

Maalesef, sigara fiyatlarına yapılan zam haberi bir kez daha gündeme geldi. Philip Morris, JTI markaları arasında yer alan Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M'nin fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte .... detaylar

EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 09:33
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Sigara tiryakilerine Şubat zammı! Sigaraya zam haberi canları sıktı: İşte zamlı sigara fiyatları
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JTI firması, 13 Ocak 2023'ten itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL indirerek açıklama yaptı. 

Sonrasında ise BAT ve Philip Morris grupları da sigara fiyatlarında 1 TL düşüş yaptı. 



Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatları ortalama 32 TL seviyesine geriledi.

tekel sigara

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, sosyal medya hesapları üzerinden bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu. Yılbaşından sonra yapılan bu açıklamanın ardından sigara fiyatları 1 TL geri çekildi.

Güncel sigara fiyatları ise şu şekildedir: 

  • Marlboro White 36,00 TL, 
  • Marlboro Touch Blue 36,00 TL, 
  • Marlboro Edge 35,00 TL, 
  • Monte Carlo 32,00 TL, 
  • Davidoff Slims (Ivory, White) 33,00 TL, 
  • Kent 35,00 TL, 
  • Winston Slender Blue 33,00 TL, 
  • Parliament Might Blue 37,00 TL, 
  • Marlboro 37,00 TL, 
  • Marlboro Blue 36,00 TL, 
  • Parliament 38,00 TL, 
  • Camel Yellow 100 gr tütün 55,00 TL, 
  • Winston 34,00 TL, 
  • Kısa kutu Camel 33,00 TL, 
  • Muratti 35,00 TL, 
  • Marlboro Touch 36,00 TL, 
  • Camel 33,00 TL, 
  • President 29,00 TL, 
  • L&M 33,00 TL, 
  • Camel Slender 32,00 TL, 
  • Esse 35,00 TL, 
  • Instark 26,00 TL, 
  • Kısa Paket Camel 33,00 TL 
  • Camel Slender 32,00 TL, 
  • LD ise 32,00 TL.
Yeni yılda sigara fiyatlarına 3 TL zam yapılmasıyla birlikte, 2023 yılı sigara fiyatları açısından oldukça zorlu geçeceğe benziyor. Ancak son yapılan 1 TL'lik indirimle birlikte, zam miktarında bir miktar düşüş yaşandığı da görülüyor. Böylece sigara fiyatları, yılbaşında gelen 4 TL'lik zamın ardından 1 TL geri çekilerek net 3 TL zamla ortalama 32 lira seviyesine geriledi.


EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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