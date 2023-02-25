Sigara tiryakilerine Şubat zammı! Sigaraya zam haberi canları sıktı: İşte zamlı sigara fiyatları

JTI firması, 13 Ocak 2023'ten itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL indirerek açıklama yaptı. Sonrasında ise BAT ve Philip Morris grupları da sigara fiyatlarında 1 TL düşüş yaptı.
Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatları ortalama 32 TL seviyesine geriledi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu, sosyal medya hesapları üzerinden bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu. Yılbaşından sonra yapılan bu açıklamanın ardından sigara fiyatları 1 TL geri çekildi.
Güncel sigara fiyatları ise şu şekildedir:
- Marlboro White 36,00 TL,
- Marlboro Touch Blue 36,00 TL,
- Marlboro Edge 35,00 TL,
- Monte Carlo 32,00 TL,
- Davidoff Slims (Ivory, White) 33,00 TL,
- Kent 35,00 TL,
- Winston Slender Blue 33,00 TL,
- Parliament Might Blue 37,00 TL,
- Marlboro 37,00 TL,
- Marlboro Blue 36,00 TL,
- Parliament 38,00 TL,
- Camel Yellow 100 gr tütün 55,00 TL,
- Winston 34,00 TL,
- Kısa kutu Camel 33,00 TL,
- Muratti 35,00 TL,
- Marlboro Touch 36,00 TL,
- Camel 33,00 TL,
- President 29,00 TL,
- L&M 33,00 TL,
- Camel Slender 32,00 TL,
- Esse 35,00 TL,
- Instark 26,00 TL,
- Kısa Paket Camel 33,00 TL
- Camel Slender 32,00 TL,
- LD ise 32,00 TL.