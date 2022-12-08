GÜNDEM
08 Aralık 2022 - 17:32

Sigarada 4 markaya 4 lira birden zam! Fiyatlar yılbaşından önce değişecek..

Yılbaşından önce dört marka sigaraya zam yapılacağı söyleniyor. Bu markaların da Camel, Winston, Marlboro ve Lark'ı içerdiği konuşuluyor.

GÜNDEM
08 Aralık 2022 - 17:32
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sigarada 4 markaya 4 lira birden zam! Fiyatlar yılbaşından önce değişecek..
TAKİP ETTAKİP ET


Sigara fiyatları en son eylül ayının ikinci haftasında yükseldi. Tekel Bayi Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, o dönemde tütün grubuna zam zammının 1,50 TL olduğunu açıklamıştı.

Özgür Aybaş'ın paylaşımının hemen ardından Tekel Bayi Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter'da yeni rakı gibi içki üreten firmaların artan maliyetler nedeniyle yüzde 10-15 büyüyeceğini söylemişti. Açıklamanın ardından alkol ve tütünde artış yaşandı.



GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

4 MARKAYA 4 TL ZAM

Yeni yılda gelecek olan zam haberleri merakla beklenirken vatandaşların ceplerini yakacak olan bir haber daha tütün grubundan geliyor.

Zammın yılbaşını beklemeyeceği ve Aralık ayında hayata geçirileceği iddia ediliyor. JTİ Grup'un sigara markası Winston ilk etapta 30-32 TL arasında satışa sunulmaya başlandı.

ARALIK 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

Parliament: 31,50 TL

Parliament Midnight Blue: 30,50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti Blu: 28 TL

Lark: 28 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem’i sinirlendiren soru
Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem’i sinirlendiren soru
Müge Boz’dan kızım kime benziyor sorusu
Müge Boz’dan kızım kime benziyor sorusu
Petek Dinçöz’ün göğüs yaşı kafaları karıştırdı
Petek Dinçöz’ün göğüs yaşı kafaları karıştırdı
2022'de Goggle'de en çok neler arandı? Yılın arama trend listesi açıklandı: Türkiye'de en çok aranan kelime Dolar/TL!
2022'de Goggle'de en çok neler arandı? Yılın arama trend listesi açıklandı:...
Bunu yaptıysanız geri dönüşü asla yok: SGK geçmiş ödemeleri tahsil ediyor!
Bunu yaptıysanız geri dönüşü asla yok: SGK geçmiş ödemeleri tahsil...
TBMM gündemi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini tartıştı! İBB, Yusuf Ziya Gümüşel'in kurduğu Hiranur Vakfı'nın kapısına mühür vurdu..
TBMM gündemi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini tartıştı! İBB,...
Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz göndermesi
Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz göndermesi
Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Pınar Deniz’e destek geldi
Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan...
Tuba Büyüküstün kızlarını da alıp ülkeyi terk etti
Tuba Büyüküstün kızlarını da alıp ülkeyi terk etti
Johnny Depp’e eski eşten yeniden dava geliyor
Johnny Depp’e eski eşten yeniden dava geliyor
Özge Özpirinç’çi habersizce projeden çıkarıldı
Özge Özpirinç’çi habersizce projeden çıkarıldı
Survivor Turabi yine sosyal medyanın gündeminde
Survivor Turabi yine sosyal medyanın gündeminde
Kızılcık Şerbeti dizisi yine tepkilerin odağında
Kızılcık Şerbeti dizisi yine tepkilerin odağında
Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklamıştı! Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklandı..
Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklamıştı! Yenilik Partisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünde anayasal güvence yasası için kurmaylarını Beştepe'ye topladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünde anayasal güvence yasası için...