Sigara fiyatları en son eylül ayının ikinci haftasında yükseldi. Tekel Bayi Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, o dönemde tütün grubuna zam zammının 1,50 TL olduğunu açıklamıştı. Özgür Aybaş'ın paylaşımının hemen ardından Tekel Bayi Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter'da yeni rakı gibi içki üreten firmaların artan maliyetler nedeniyle yüzde 10-15 büyüyeceğini söylemişti. Açıklamanın ardından alkol ve tütünde artış yaşandı.
GÜNDEM
08 Aralık 2022 - 17:32
Sigarada 4 markaya 4 lira birden zam! Fiyatlar yılbaşından önce değişecek..
Yılbaşından önce dört marka sigaraya zam yapılacağı söyleniyor. Bu markaların da Camel, Winston, Marlboro ve Lark'ı içerdiği konuşuluyor.
GÜNDEM
08 Aralık 2022 - 17:32
TAKİP ET
EDİTÖR