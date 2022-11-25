EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:21

Sigaraya bay bay diyene Ziraat Bankası 20.000 TL verecek! Dev kampanya duyuruldu

Devletin bankası Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Vatandaşlara düşük faizli ucuz kredi sunan banka 20.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:21
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Sigaraya bay bay diyene Ziraat Bankası 20.000 TL verecek! Dev kampanya duyuruldu


Devletin en büyük bankası olan Ziraat Bankası, Kasım ayı itibarıyla en uygun faizli kredi veren banka oldu. Türkiye’deki hayat pahalılığının artması ve bunun özellikle temel ürünlerde büyük zamlara neden olması sebebiyle vatandaşlar yönünü ucuz krediye çevirdi.

Kredi kullanırken devlet bankalarını tercih edenlerin sayısı bir hayli fazla. Günümüzde birçok kişi maaşını devlet bankalarından alıyor ve yeni bir bankaya başvurmadan maaş bankaları üzerinden kredi çekmeyi tercih ediyor. Kasım ayı itibarıyla kredi faiz oranlarını güncelleyen bankalardan biri olan Ziraat Bankası, verdiği yüksek tutarlı ve düşük faizli kredi ile yüzleri güldürüyor.

Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç kredisi fırsatları!



Son 2 yıl içerisinde birçok zorluktan geçen Türk vatandaşının üzerinden desteğini eksik etmeyen Ziraat Bankası, bir kez daha büyüklüğünü ortaya koyuyor. Özellikle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşa 0,49 faizli ihtiyaç kredisi sunarak ekonomik sıkıntıların üzerinden koca bir yük almıştı.

Ziraat Bankası’nın müşteri ağı 7’den 70’e kadar uzanıyor. Banka müşterilerine özel olarak hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyası ise yoğun ilgi görüyor.

Ziraat Bankası’nın ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara ucuz kredi sunuluyor. Bankadan 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık ödemesi 814,90 lira, günlük ödemesi ise yalnızca 27 liraya denk geliyor. Bu da demek oluyor ki günde bir paket sigara içen bir kişi, sigaraya vereceği paradan daha azını bu kredi için kullandığında 20 bin TL’nin sahibi oluyor. Böylelikle kredi kullanmak isteyen kişi hem sağlığına kavuşuyor hem de Ziraat Bankası’ndan 20 bin TL kredi çekebiliyor.

ziraaty

Kredi detaylarına bakıldığında 20 bin TL ihtiyaç kredisi için banka yüzde 1,79 faiz oranı uyguluyor. 36 ay vadeli kredinin aylık taksitleri 814 lira 90 kuruş, günlük taksiti ise 27 lira oluyor.

Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç kredisi kullanmak için en yakın Ziraat Bankası şubesini ziyaret edebilir ya da mobil bankacılık üzerinden kredi başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Krediye onay almanız durumunda birkaç iş günü içerisinde hesabınıza para yatırılmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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