Sigaraya bir zam daha! O grup zam yaptı, en pahalı sigara 55 TL oldu







Sigara fiyatlarına bir zam daha!







Zamlı sigara fiyatları Kasım 2022!

2022 yılı sigara fiyatları için zam yılı oldu. Yılın başında en düşük sigaranın fiyatı 15 TL iken yıl sonuna yaklaşıldığında fiyatlar 30 TL’yi aştı. Vatandaşlar sigara zamlarıyla cebelleşirken yeni bir zam haberi daha paylaşıldı.Sigara tiryakileri bu yıl çok fazla zam haberi aldı. Önceki dönemlerde fiyatı gayet makul olan bir paket sigaranın fiyatı, 2022 yılı sonunda artık ulaşılamaz bir seviyeye geldi. Vatandaşlar zamlardan şikayetçi iken henüz bir ay önce yapılan zammın üzerine tekrar zam yapıldı. Fiyatlar 12 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden değişecek.Kasım ayında sigara zammını ilk başlatan marka JTI oldu. Bilindiği üzere en çok satılan Camel ve Winston markaları JTI grubuna ait. Yeni fiyat listesi 12 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sigara kullanıcıları internette zamlı sigara fiyatlarını araştırıyor.JTI grubu zamlı sigara fiyatları listesini yayımladı. Liste sigara satışı yapılan tüm bayilere dağıtıldı ve 12 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Buna göre JTI grubunun sigara markalarından olan Winston Slender 30 TL, Winston Xsence 32 TL oldu. Yine aynı grubun markası olan Camel Slender 29,5 TL, Camel da 30 TL olarak açıklandı. Yeni listeye göre paket sigara ücretlerinde fiyat değişikliği yapılmaz iken Camle Yellow 100 Gram sarmalık kıyılmış tütün ürününün fiyatı 48 TL’den 55 TL’ye yükseldi. 7 TL artışın yapılmasıyla sarmalık tütünün fiyatı 55 TL’ye yükselmiş oldu. JTI grubunun zam açıklaması ardından diğer sigara gruplarının da zam yapması bekleniyor. İlerleyen günlerde sigaraya yeni zamlar gelmesi ve fiyat listelerinin paylaşılacağı düşünülüyor. En ucuz sigara fiyatlarının yıl sonuna kadar 30 TL’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.12 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak zamlı sigara fiyatları: Winston Slender 30 TL Winston Dark Blue & Deep Blue 30 TL Winston Slims 31 TL Winston 32 TL Winston Xsence 32 TL Camel Slender 29,5 TL Camel 30 TL Monte Carlo 29,5 TL LD 29,5 TL Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün ürünü 55 TL