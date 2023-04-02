Sigaraya dev zam gelecek iddiası: 50 TL detayı gündeme bomba gibi düştü!







TAHMİNİ ARTIŞ 5-10 TL ARASI







BİR PAKETİN FİYATI 50 TL OLABİLİR

2023 yılı başlarında sigara fiyatları da arttı. 32 TL'den satılan bir paket sigara, 5 Ocak'ta 4 TL arttıktan sonra 36 TL'ye yükseldi. En düşük sigara fiyatının 23 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 40 TL olduğu söylendi. Ardından bir sigara grubuna yapılan 1 TL'lik indirim, fiyatı bir miktar da olsa aşağı çekti. Ancak yakın gelecekte tütün tüketiminin yeniden artması beklenmektedir.Sigara içenleri oldukça üzecek olan bu iddia internette dolaşmaya başladı. Yakın gelecekte bazı sigaraların fiyatı paket başına 5 TL ile 10 TL arasında artacak ve bu fiyat artışıyla birlikte sigara paket fiyatı 50 TL üzerinden baz alınacak.Söz konusu zammım, bir paket sigaranın fiyatını 50 lira olarak sabitleyebileceği söylendi. "Ramazan bir fırsat olarak görülebilir" Sigaranın zararlarına sık sık dikkat çeken uzmanlar, Ramazan ayının kendilerine bir fırsat olarak görülebileceğine inanıyor. Trakya Üniversitesi'ne bağlı ıp Fakültesi (TÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dekanı olarak görev yağan Prof. Dr. Galip Ekuklu, sigara, elektronik sigara ve nargile şeklindeki tütün ürünlerinin sağlığa zararlı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ekuklu, "Sigarayla iftar açmak çok zararlı. Tütün ile iftar yapmak mide asidi salgısında keskin bir artışa neden olarak mide rahatsızlığına neden olur. Dumana ek olarak, akciğerler de etkilenir” diye konuştu. Ramazan'ın sigarayı bırakmak için aslında iyi bir fırsat olduğunu belirten Ekuklu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Ramazan ayında sigara içenler günün uzun bir bölümünü sigarasız geçiriyor. Tütün bağımlılığının nikotin bağımlılığı ve psikolojik bağımlılık gibi farklı türleri var. Psikolojik bağımlılık sigara kullananları etkiliyor. Çoğu sigara içen oruç tutarak bırakıyor. Özellikle sigarayı bırakmak isteyen tiryakiler için nikotin bağımlılığı aslında ciddi bir sorundur. Sigarayı bırakmak niyetindeyseler ramazan ayı onlar için iyi bir fırsat olabilir."