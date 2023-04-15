Sigaraya tiryakileri şoka uğrayacak! Zam geliyorum diyor! Her markaya dev zam yolda! Haberi duyan sigaraya tövbe edecek

Sigara tiryakileri için kötü haberler devam ediyor. Yakın zamanda sigaraya bir zam daha yapılacak ve birçok marka da bu zammın etkisinde kalacak. Haberi duyan tiryakiler, stok yaparak sigara fiyatlarının artışından korunmaya çalışacaklar. Görülmemiş bir zam beklentisiyle, sigara paket fiyatlarında artış kaçınılmaz hale geldi. Tiryakiler, 2023 yılında sigara fiyatlarının yükselişine hazırlanmalılar.
Son zamanlarda sigara fiyatları için zam haberleri yayılmaya başladı. Sektör kaynakları sigaraya zam yapılacağı konusunda bilgi verirken, sigara fiyatları hakkında Özgür Aybaş tarafından yapılan açıklama da bu zam beklentilerini doğruluyor. Sigaraya yapılan bu zamın nedeni, artan giderler ve dışa bağımlılıktan kaynaklanan maliyetler olarak açıklandı. Bu gelişmelerin ardından, sigara tiryakileri zam haberlerine hazırlıklı olmalı. 2023 yılında sigara tiryakilerine beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Güncel sigara fiyatlarına yapılan büyük zamlar, geçtiğimiz yıl yapılan küçük bir indirimi bile silip süpürdü. Sigara tiryakileri indirim beklerken, sigara fiyatlarına gelen büyük zamlarla hayal kırıklığına uğradılar. Geçtiğimiz yılda güncel sigara fiyat listesi 4 TL düzeyinde zam gelmiş, daha sonra ise 1 TL indirim yapılmıştı. Ancak, tiryakiler bu indirimi yetersiz buldu. Sonuç olarak, güncel sigara fiyat listesi, hem indirimi hem de zammı bir arada barındırmış oldu.
Bugün itibariyle güncel sigara fiyatları belli oldu. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M gibi sigara markalarına ait fiyatlar şu şekildedir: Uzun Parliament fiyatı 37 TL iken, kısa Parliament fiyatı da 37 TL olarak belirlendi. Marlboro White fiyatı 35 TL, Marlboro Touch Blue fiyatı 35 TL, Marlboro Edge Sky fiyatı 35 TL, Marlboro Edge fiyatı 34 TL, Parliament Aqua Blue Slims fiyatı 38 TL, Davidoff C Line Blue fiyatı 33 TL, Winston fiyatı 34 TL, Winston Selender fiyatı 33 TL, Parliament fiyatı 37 TL, Kent fiyatı 33 TL, Marlboro Edge Blue fiyatı 34 TL olarak güncellendi. Ayrıca, Camel Yellow Tütün 100 gr fiyatı 55 TL, Marlboro paket fiyatı ise 36 TL olarak belirlendi. Son olarak, Parliament Midnight Blue fiyatı 36 TL olarak açıklandı. Sigaraya gelen yeni zam haberleri sigara tiryakilerini son derece üzüyor. Sigara fiyatları zaten yüksek seviyelerdeyken gelen zam haberiyle birlikte daha da artacak. Bu durum tiryakileri maddi açıdan zor durumda bırakmaya devam ederken sigaradan çok daha zararlı olan tütün kullanımını arşa çıkarıyor. Sigara fiyatlarındaki artış, özellikle düşük gelirli vatandaşları daha fazla etkiliyor ve bu kişiler sigarayı bırakmakta zorlanabiliyor. Sigaraya gelen zam haberlerinin ardından tiryakilerin bir kısmı da stok yapmaya başlıyor. Ancak stok yapmak da uzun vadede bir çözüm değil ve zamanla bu stoklar tükeniyor. Sigara tiryakilerinin bu zor durumda birçok alternatifi denemeye devam ediyor.