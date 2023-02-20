Sigaraya tövbe ettirecek zam! Devlet harekete geçti: İşte yeni fiyat listesi

2022'den sonra sık sık sigara fiyat artışları gündemde sigara fiyatlarının yeni zamlarla birlikte iki veya üç katına çıkması bekleniyor. Ekonomist Atilla Yeşilada, vatandaşları bu zamma karşı uyarıyor. Sigara zammı olacak mı? 2023'te sigara fiyatları ne olacak? İşte detaylar…
Sigara fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor ve bu sefer zammın devlet yardımıyla geleceği söyleniyor Sigara fiyatı, zaten iki veya üç kez ayarlanan, halkı rahatsız ediyor. Sigarayı bırakmaya yönelik ücret artışları devam ediyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada uyarıyor...
2023 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Tütün Fiyatları 2023 Ne Kadar? Sigara fiyatları vatandaşları bezdirecek düzeyde arttı. Şimdi, bir son dakika
bilgisi olarak, sigara fiyatlarına yapılan zamlar gündemde. Ekonomist Atilla Yeşilada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından uzmanlara göre ekonomik etkisi hakkında konuşuyor. Başta sigara ve alkol olmak üzere ÖTV oranlarının artırılması, hükümetlerin depremlerin yol açtığı ekonomik tahribatı tersine çevirmek için attığı adımlardan biri olarak görülüyor.
SİGARAYA NE KADAR ZAM YAPILACAK
Yılbaşından sonra şubat ayındaki fiyat artışı 1TL indirim yapmıştı. Ancak bu kez, yakında büyük bir fiyat artışının beklendiği haberi geldi. 18 Şubat'ta sigara fiyatları ne kadar olacak? Zam haberinin ardından vatandaşlar 2023 yılı güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. 18 Şubat sigara fiyatları ne kadar? Sigaralara zam yapıldığı takdirde haberimizde bulunacaktır.