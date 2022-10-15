Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaralar zamlandı? 14 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatları ve 2022 en ucuz-en pahalı sigara listesi







SİGARAYA ZAM MI GELDİ, HANGİ SİGARALAR ZAMLANDI?

PHİLİP MORRİS, JTI, BAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI













2022 EN UCUZ-EN PAHALI SİGARA NE KADAR?







Philip Morris, BAT ve JTI grubunda yer alan sigaralarda meydana gelen fiyat artışlarında sonrav sigara tiryakileri gelen zam ve yapılması düşünülen indirim haberlerine odaklandı. Sektör temsilcileri son olarak JTI grubunda yer alan sigara fiyatlarına zam geleceği haberini paylaşır paylaşmaz, tütün ürünü tüketicileri hangi sigaraların zamlandığını araştırıken aynı zamanda 2022 en ucuz-en pahalı sigara listesini de sorgulamaya başladı.JTİ Groupta yer alan sigaraların fiyatlarının 2 lira arttığı iddia edildi. Son dakikada gelişmesinden hemen sonra ise yeni sigaraların fiyatını merak konusu haline geldi. Sigara içenler JTİ Group'tan güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı.Sigara fiyatlarına en son Temmuz ayında zam uygulanmış ve son zamlı fiyatların yansıtılması ile birlikte en ucuz sigara 27 liradan en pahalı sigara ise 31,50 liradan satılmaya başlanmıştı.