Sigarayı bir türlü bırakamayanlara kesin çözüm: Bir anda bıraktırıyor













Tedaviye başlamak için hangi şartlar gerekli?

Lazer tedavisi akupunktur için bir alternatif

Uzun yıllardır kullanılan yöntemlerden biri olan akupunkturun geçmişi Çin'e kadar uzanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığı sürece Türkiye'de de kullanılan bu yöntem, kilo kaybetmek ve sigarayı bırakmak gibi amaçlar için kullanılabiliyor. Hamile bireyler, kronik hastalar ve alerjisi olan kişilerin kullanmasının uygun olmadığı akupunktur, riskleri nedeniyle uzun yıllar boyunca tıp dünyasının uzak durduğu bir yöntemdi. Peki akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?Sinir uçlarını etkileyen akupunktur, bireylerin nikotin ihtiyacı hissetmesinin önüne geçiyor. 7 ile 10 gün arasında etki eden bu yönteme başvurmak için doktor onayı almak gerekiyor.Sigarayı bırakmaya karar vermiş bireylerin tedaviye başlamadan önce 10 ile 12 saat arasında sigara kullanmamış olmaları gerekiyor. Sonuç almak için işe 2 seans gerekiyor.Benzer şekilde etki eden lazerli akupunktur tedavisinin uygulandığı kişiler ise 7 gün boyunca çay ve kahve tüketmemeli, asla alkol kullanmamalı ve bol bol sıvı tüketmeliler.