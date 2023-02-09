Sigarayı bir türlü bırakamayanlara kesin çözüm: Bir anda bıraktırıyor

Uzun yıllardır kullanılan yöntemlerden biri olan akupunkturun geçmişi Çin'e kadar uzanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığı sürece Türkiye'de de kullanılan bu yöntem, kilo kaybetmek ve sigarayı bırakmak gibi amaçlar için kullanılabiliyor. Hamile bireyler, kronik hastalar ve alerjisi olan kişilerin kullanmasının uygun olmadığı akupunktur, riskleri nedeniyle uzun yıllar boyunca tıp dünyasının uzak durduğu bir yöntemdi. Peki akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?
Sinir uçlarını etkileyen akupunktur, bireylerin nikotin ihtiyacı hissetmesinin önüne geçiyor. 7 ile 10 gün arasında etki eden bu yönteme başvurmak için doktor onayı almak gerekiyor.