Sigarayı bırakmak isteyenlere görülmemiş destek! Elektronik sigara dağıtımı başlıyor: Ücretsiz verilecek













Sigarayı bırakmak kolay bir iş değildir ve öncelikle hem psikolojik hem de fiziksel açıdan hazırlıklı olmak gereklidir. Ancak, bu süreci kolaylaştırmak için İngiltere'de bir yöntem geliştirildi. Ücretsiz olarak dağıtılacak. İşte detaylar... Sigarayı bırakmak kolay bir iş değildir ve öncelikle hem psikolojik hem de fiziksel açıdan hazırlıklı olmak gereklidir. Ancak, bu süreci kolaylaştırmak için İngiltere'de bir yöntem geliştirildi. Tütün ürünlerinden vazgeçmek isteyen kişilere ücretsiz elektronik sigara kitleri dağıtılacak. Hamile kadınlar için sigarayı bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin ödenecek. Bu plan bugün resmi olarak açıklanacak.Ayrıca, sigara üreticileri ile de sigarayı bırakma yönünde tavsiyelerin paketlerin içine konulması yönünde müzakereler yapılacak. Aynı zamanda, reşit olmayanlara yönelik yasa dışı elektronik sigara satışlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. İngiltere hükümeti, ülkede sigara içenlerin oranını 2030 yılına kadar %5'e indirme hedefinde. Hükümet, sigarayı bırakma sürecinde psikolojik destek almak isteyen her beş kişiden birinin ücretsiz sigarayı bırakma kitini de alabileceğini duyurdu.