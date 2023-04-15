Sigarayı çakmak değil zamlar yakacak! Sigara fiyatlarına büyük zam geliyor: Artık 1 paket 1 banknot ödenecek!

Sigara ve alkol zammı konusu tekrar gündemde. Sigara zammının 3-5 TL olacağı iddiaları konuşuluyor ve bu durum içicilerin tercihlerini değiştirebilir. Sigara fiyatlarına yeni bir zam gelecek mi ve ne zaman olacak sorularına yanıtlar aranıyor. Ancak, ekonomi kulislerinde sigara fiyatlarına 5 katı zam yapılacağı konuşuluyor ve bu durum tiryakileri endişelendiriyor. İşte detaylar... Son zamanlarda yeniden gündeme gelen alkol ve sigara zammı konusu, tiryakileri endişelendiriyor. Özellikle sigara fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrasında, tiryakiler alternatifler arayarak tütüne yöneldi. Ancak sigara bırakmak isteyenler için de çareler var.
3 TL ZAM
En son ÖTV oranlarına göre yapılan zammın ardından, TÜİK enflasyon verilerine göre 1 TL indirim yapılmış ve sigara fiyatları toplamda 3 TL zamlanmıştı. Ancak ekonomi kulislerinde yapılan konuşmalara göre, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sigara fiyatlarına yüksek oranda zam yapılacağı söyleniyor. Özellikle gazete Duvar’ın YouTube kanalında yayınlanan “Duvar Özel” programına katılan Özgür Aybaş’ın yaptığı açıklama sonrasında, zam beklentileri daha da arttı. Tiryakiler, son zam oranlarından sonra alternatif tütün ürünlerine yöneliyor. Çünkü paket başına maliyetleri daha düşük olan tütün, sigaraya oranla daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Ancak unutulmamalıdır ki, tütün ürünleri de sigaraya benzer şekilde sağlık açısından risklidir. Sigarayı bırakmak isteyenler içinse birçok çözüm yolu mevcut. Uzmanlar, sigarayı bırakmak isteyenlerin öncelikle beyinlerinde bitirdiklerini ve kararlı olduklarını düşünmelerini öneriyor. Ardından, sağlıklı beslenme, egzersiz ve stresten kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapılabilir. Ayrıca nikotin sakızı, nikotin bandı gibi nikotin içeren alternatifler de kullanılabilir. Ancak uzmanlar, bu alternatiflerin de sigarayı bırakmanın tek yolu olmadığını ve uzmandan yardım alınması gerektiğini belirtiyor. Özetle, sigara fiyatlarına gelecek zam haberleri tiryakileri endişelendirirken, alternatif tütün ürünleri de sağlık açısından risk taşıyor. Sigarayı bırakmak isteyenler içinse birçok çözüm yolu mevcut, ancak uzman desteği önemlidir.