Sigma Olomouc - Galatasaray Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?







Sigma Olomouc- Galatasaray hazırlık maçı







Gelecek sezon Okan Buruk ile beraber çalışacak olan sarı kırmızılılar şampiyonluk hedefleri için çalışmalarına devam ediyor. Avusturya kampında olan sarı kırmızılı takımın üçüncü hazırlık maçı Sigma Olomouc ile olacak. Peki maç ne zaman? Maç nereden izlenecek? Galatasaray'ın üçüncü hazırlık maçı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sarı kırmızılıların şampiyonluk yolunda yoğun çalışmaları devam ediyor. Sigma Olomouc ile olacak üçüncü hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.Maç akşam saat 20.00'de Spor Smart kanalından taraftarlar tarafından izlenebilecek.