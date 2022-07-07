SPOR
07 Temmuz 2022 - 18:04

Sigma Olomouc - Galatasaray Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şu an Avusturya kampında olan sarı kırmızılı takımın hazırlık maçları devam ediyor. Peki sarı kırmızılı takımın üçüncü hazırlık maçı ne zaman olacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
07 Temmuz 2022 - 18:04
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Sigma Olomouc - Galatasaray Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Gelecek sezon Okan Buruk ile beraber çalışacak olan sarı kırmızılılar şampiyonluk hedefleri için çalışmalarına devam ediyor. Avusturya kampında olan sarı kırmızılı takımın üçüncü hazırlık maçı Sigma Olomouc ile olacak. Peki maç ne zaman? Maç nereden izlenecek? Galatasaray'ın üçüncü hazırlık maçı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sigma Olomouc- Galatasaray hazırlık maçı

Sarı kırmızılıların şampiyonluk yolunda yoğun çalışmaları devam ediyor. Sigma Olomouc ile olacak üçüncü hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.



Galatasaray Üçüncü Hazırlık Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda

 Maç akşam saat 20.00'de Spor Smart kanalından taraftarlar tarafından izlenebilecek. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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