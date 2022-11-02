EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 07:59

Sigorta dökümünüzde bu harfler var mı kontrol edin! Emekli olamayabilirsiniz

Sigorta dökümünde yer alan bazı kodlar hizmet süresine dahil edilmemekte ve emekliliği tehlikeye sokabilmektedir. Hizmet dökümünüzde bu harfler var mı kontrol edin.

EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 07:59
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Sigorta dökümünüzde bu harfler var mı kontrol edin! Emekli olamayabilirsiniz


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için Aralık ayını işaret ederken, her geçen gün konuya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Nergis Şimşek, EYT’liler için sigorta dökümünde yazan ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri için uyarıda bulundu.

Sigorta dökümünde bu harfler varsa dikkat

EYT’liler Bakanlık’tan yapılacak yeni düzenleme açıklamasına dikkat kesilirken sigorta koduyla ilgili yeni bir detay öğrenildi. SSK, Emekli Sandığı ya da Bağkur üzerinden sigortalı olan kişilerin, sigorta dökümlerinde S, Ş ve K harfleri bulunuyorsa bu durum emeklilik için büyük önem arz ediyor. Hizmet cetvelinde S kodu bulunanların sürelerinin iptal edilme olasılığının yüksek olduğu belirtilirken bu kodların sahtecilikle ilgili olduğu ifade ediliyor.



Çalışanların hizmet dökümlerinde yer alan Ş Şüpheli, K Kontrollü ve S Sahte anlamına gelmektedir. Hizmet dökümünde yer alan bu kodlar çalışanda bir problem olduğunu gösteriyor.

Sigortalı kişinin hizmet dökümünde Ş, S ve K harfleri varsa hizmetleri dikkate alınmıyor. Sadece Şüpheli yani S harfi olan hizmetler hem hizmet bildirmede hem de aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınıyor.

EYT’liler ise e-Devlet üzerinden kenti sigorta dökümlerine baktıklarında Şüpheli ve Kontrollü harflerinde kodlanmış bir bildirim yapıldığını fark ederlerse bu hizmetler aylık bağlanırken dikkate alınmıyor.

Sigortada K, Ş ve S kodları nedir, ne anlama gelir?

Sigorta hizmet dökümünde yer alan K, Ş ve S harfleri çalışanın başına emeklilikte dert açabiliyor. K kodu, kontrollü işyerlerinde geçen ve Kurum’a sigortalılık bildirimi yapılan iş yerlerinde geçen çalışma süresinde karşımıza çıkıyor.

Ş yani şüpheli, şüpheli işyerlerinde geçen sigortalılık bildirimi yapılan iş yerlerinde kod olmakla beraber bu kod ile bildirilen hizmet süreleri sıklıkla iptal edilmektedir.

S kodu ise sahte yani paravan işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile gerçek bir iş yerindeki fiili çalışma olmadan sahte sigortalılık bildirimini gösterir. Yani kişinin herhangi bir yerde çalışmadan sahte bir şekilde sigortalı gösterilmesidir.

Yukarıda belirtilen harf kodları sigorta hizmet süresini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu harfler ile yapılan bildirimlerin emeklilik süresine ve prim gününe bir faydası bulunmamaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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