Sigorta giriş yılınıza hemen bakın! SGK duyurdu: O yıldan sonraysa 5 yıl erken emekli olabilirsiniz

EYT yani erken emeklilik hayalleri kuranlar için müjdeli bir haber
geldi. SGK
tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor ve emeklilik yaşı öne çekiliyor. Bu sayede sigorta girişi olan milyonlarca kişi tam 6 yıl önce emekli olabilecek. Hem de 50 ve 51 yaşlarında emekli olmak artık mümkün hale gelecek. Bu gelişmeyle birlikte, EYT'yi kaçıranlar bile endişelenmeyecek. Yapılacak düzenleme sayesinde tam 6 yıl erken emeklilik hakkı elde edecekler. SGK'nın açıklamasına göre, emeklilik yaşının öne çekilmesi için gerekli şartları taşıyan kişiler, EYT
olmasalar bile erken emekli olma hakkına sahip olacaklar. Prim borcu olmayan ve gerekli prim gün sayısını tamamlayan kişiler, 6 yıl önce emekli olabilecekler. Ayrıca, sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde çalışanlar da bu haktan yararlanabilecekler.
Bu yeni düzenleme, emeklilik yaşını öne çeken bir formülle gerçekleştirilecek. Bunun için öncelikle gerekli prim gün sayısının ödenmesi gerekiyor. Ödemelerin de düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Ayrıca, yaş şartını da yerine getirmek gerekiyor. Bu şartları sağlayan kişiler, tam 6 yıl önce emekli olabilecekler. EYT'yi kaçıranlar için bu düzenleme oldukça önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü artık erken emeklilik hakkı sadece EYT'lere değil, sigorta girişi olan herkese tanınacak. Bu sayede emeklilik hayalleri suya düşenler bile umutlanabilirler.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Erken emeklilik hayalleri kuranların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Bu yeni düzenleme sayesinde, EYT kapsamında olmasalar dahi prim gün sayısı ve yaş şartlarını sağlayan kişiler, erken emeklilik hakkını elde edebilecekler. SGK tarafından yapılan açıklamada, prim günü ve emeklilik yaşı sınırı belirlendi. Sigortalılık süresi 7000 gün olanlar, 09 Eylül 1999 tarihi ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında, 60 yaşında emekli olabilecekler. Sigortalı süresi 25 yıl olan ve gün sayısı 5900 olan kişiler ise 24 Mayıs 1997 tarihi ile 23 Kasım 1998 tarihleri arasında, 57 yaşında emekli olabilecekler. Sigortalılık süresi 25 yıl olan ve gün sayısı 5750 olanlar ise 24 Mayıs 1994 tarihi ile 23 Kasım 1995 arasında, 55 yaşında emekli olabilecekler. 24 Mayıs 1991 ile 23 Kasım 1992 tarihleri arası sigortalılık süresi 25 yıl, gün sayısı 5600 gün ve emeklilik yaşı da 53 olarak belirlenirken, 24 Mayıs 1988 tarihi ile 23 Kasım 1989 yılları arasında sigortalılık süresi 25 yıl, prim gün sayısı ise 5450 ve emeklilik yaşı da 51 olarak açıklandı. Bu şartları taşıyan kişiler, EYT’ye takılmadan erken emeklilik hakkını elde edebilecekler. Eğer emeklilik için aranan tüm şartları sağlıyorsanız, bir dilekçe ile SGK’ya başvuru yaparak erken emeklilik hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak başvuru yaparken, prim borcunuzun olmaması ve ödemelerin düzenli şekilde yapılması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmesi halinde, hayallerinizdeki erken emeklilik için gerekli olan fırsatı yakalayabilirsiniz.