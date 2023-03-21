Sigorta girişi 1992-1993-1994 ve sonrası olanlar dikkat! Emeklilik yılınız belli oldu: SGK'dan beklenen haber geldi

1992 ve 1993 yıllarında işe giren vatandaşlar, SGK
ile iletişime geçerek, prim gün sayılarına göre emeklilik tarihlerini öğrenebilirler.
SGK AZ ÖNCE NOKTAYI KOYDU! 1992-1993 GİRİŞLİ ERKEK KADIN İÇİN EMEKLİLİK TARİHLERİ! 1992 1993 PRİM GÜN SAYILARI KAÇ GÜN OLDU?
1992-1993 YILI İŞE GİRİŞLİ VATANDAŞLARIN EMEKLİLİK TARİHİ HESAPLAMA
SGK, işe başlama tarihi 24.05.1992 – 23.05.1993 aralığında olan vatandaşlar için emeklilik tarihlerini belirledi. Bu kişiler, 20 yıl çalışma ve 5600 prim günü şartını yerine getirdiklerinde emekli olabilecekler. İşe başlama tarihi 24.05.1993 – 23.05.1994 aralığında olan vatandaşlar ise 20 yıl çalışma ve 5675 prim günü ile emekli olabilecekler.
ERKEKLER İÇİN EYT SSK EMEKLİLİK TABLOSU
SGK tarafından yayınlanan EYT SSK emeklilik tablosu, erkeklerin ilk işe giriş tarihine göre emeklilik tarihlerini belirliyor. Bu tabloya göre, 24.05.1991 – 23.11.1992 tarihleri arasında işe giren erkekler, 25 yıl çalışma ve 5600 prim günü şartını yerine getirdiklerinde erken emekli olabilirler. 24.11.1992 – 23.05.1994 tarihleri arasında işe giren erkekler ise 25 yıl çalışma ve 5675 prim günü şartını sağladıklarında erken emekli olabilirler.
SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
SGK, vatandaşların işe giriş tarihleri ve prim gün sayılarına göre emeklilik hesaplama işlemlerini devam ettiriyor. Bu nedenle, emeklilik hesaplama yapmak isteyen vatandaşların öncelikle işe giriş tarihlerini ve prim gün sayılarını öğrenmeleri gerekiyor. Daha sonra, SGK'nın resmi web sitesinde yer alan emeklilik hesaplama aracı veya SGK müdürlüklerindeki hizmetlerden yararlanarak emeklilik tarihlerini öğrenebilirler. Bu sayede, vatandaşlar emeklilik planlarını yaparak geleceklerine yönelik adımlar atabilirler.