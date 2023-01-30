Sigorta girişi 2000-2004-2007 olanlar dikkat! Emekliye 1300 TL zam müjdesi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...







İNTİBAK YASASI







İNTİBAK YASASI ÇIKARSA NE KADAR ZAM GELİR

Zamlı maaşlarına kavuşan emekli vatandaşlar merakla intibak yasasının ne zaman çıkarılacağını araştırıyor. Peki intibak yasası nedir? İntibak yasası zammı ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşların gözü kulağı mecliste. Merakla intibak yasası beklenirken 1300 TL'ye kadar yansıtılması beklenen zammın ne zaman düzenleneceği de araştırılıyor. İntibak yasası ile ilgili açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün emekli vatandaşların intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyeleri ile ilgili zam yapılması teklifini sundu. Ergün, intibak yasası ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'EYT, yüzde 30 zam ve en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olması sonrasında bu durumlara bir de intibak düzenlemesi ve bayram ikramiye artışının eklenmesi gerekiyor. Milyonlarca emekli intibak düzenlemesinin yasalaşmasını bekliyor. İntibak düzenlemesinin çıkması 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların yüzünü güldürecek bir gelişme olacaktır.' dedi. İntibak yasası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de prim eşitlenmelerinden söz etti. Bağ Kur'lu olan vatandaşın 9 bin, SSK'lı vatandaşın ise 7 bin gün prim ödemesi yapması gerekiyor. Bu haksızlığın gitmesi için prim eşitlenmesi söz konusu oluyor. Vedat Bilgin aynı zamanda maaş eşitlenmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığını da belirtti.İntibak düzenlemesinin daha önceki yıllarda yapılmasıyla birlikte maaşlara 350 TL fark yansımıştı. Aynı etkenlerle intibak yasasının düzenlenmesiyle birlikte 1.300 TL'ye kadar artış olması tahmin ediliyor. İntibak düzenlemesi 2000 senesinden önce sigortası başlayan ama 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların karma sistem ile birlikte maaşlarını alması demektir. 2000 senesinden sonra emekli olan kişiler iki gruba ayrılarak 2008 senesi öncesinde emekli olanlar ve 2008 senesi sonrasında emekli olanlar olarak değerlendiriliyor. Bu farkların ortadan kalkması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı araştırmalarına devam ediyor. Bu çalışma tamamlandıktan sonra aradaki fark kapanacak ve maaşta düzenleme yapılacak. Bu düzenleme yasalaşırsa SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklisi olan bütün vatandaşlar tek bir yerde toplanmış olacak.