Sigorta girişi 2000 yılı olanlar EYT listesinde! Yaş şartı sonrası prim eksikliğide değiştirildi! Düzenlemeler sonrasında emekli olmayan kalmayacak

EYT'li bireylerin büyük bir kısmı emeklilik işlemlerini başlatırken eksik primlerini tamamlama konusunda çaba harcamaktadır. Bu süreleri tamamlamak için çalışma yoluyla prim ödemelerini gerçekleştirmenin yanı sıra borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekleri de değerlendirebilmektedirler. EYT'li kişiler, emeklilik haklarını elde etmek için çeşitli yöntemleri bir arada kullanma imkanına sahiptirler. Böylece eksik kalan prim ödemelerini tamamlama yolunda çeşitli alternatiflerden yararlanarak emeklilik süreçlerini tamamlamayı hedeflemektedirler.EYT'li bireyler için primlerini tamamlama konusunda çeşitli imkanlar bulunmaktadır. Bunlar arasında kadınların doğum sonrası çalışmadıkları süreler, erkeklerin askerlik süreleri, 4/C statüsündeki kamu çalışanlarının aylıksız izin süreleri, doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen süreler, avukat staj süreleri, tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler, grev ve lokavt süreleri, hekimlerin fahri asistanlık süreleri, istifa edenlerin seçim sonrası açıkta geçirdikleri süreler, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler, yurt dışında geçirilen öğrenim süreleri, yurt dışında sigortalı çalışma veya ev kadını olarak geçen süreler yer almaktadır.Bu durumlar, EYT'li bireylerin primlerini tamamlama sürecinde dikkate alabilecekleri farklı seçenekler arasında yer almaktadır. Her bir durum, kişinin kendi durumuna bağlı olarak değerlendirilebilecek ve emeklilik sürecinde eksik kalan primleri tamamlamalarına yardımcı olabilecektir.Borçlanma işlemi için doğum ve askerlik süreleri için başvuranların her gün için en az 106,75 TL veya 1 ay için 3.202,56 TL ödeme yapmaları gerekmektedir. Yurt dışı borçlanması için günlük 150,12 TL veya 1 aylık 4.503,60 TL tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak borçlanmada tüm süreler değil, ihtiyaç kadarı kadar ödeme yapılabilir. İhya işlemi ise geçmişte Bağ-Kur prim borçları silinen ve hizmet süreleri dondurulan kişilerin bu süreleri ihya etme imkanı sağlar. İhya işlemi için tüm sürelerin ödenmesi gerekmektedir. Her bir gün için en az 115,09 TL veya 1 ay için 3.452,70 TL ödeme yapılması gerekmektedir.Çalışmayanlar, isteğe bağlı sigorta kapsamında aylık en az 3.202,56 TL ödeyerek sigorta yaptırabilmektedir. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında olduğu için, SSK'dan emeklilik planlayan bireylerin ödedikleri primlerin son 7 yılda en yüksek primin SSK'ya ödenmesine dikkat etmeleri önemlidir. Isteğe bağlı sigorta primlerinin sigortalılık süresine dahil edilebilmesi için 2008 yılından sonra ödenen primlerin 12 ay içinde yatırılması gerekmektedir. Eğer ödenmemiş primler bulunuyorsa, bu primler geriye dönük olarak yapılandırma kapsamında ödenebilir. Bu ay içinde başvuranlar, Mayıs 2022'den itibaren, Mayıs ayında başvuru yapanlar ise Haziran 2022'den yıl sonuna kadar olan primlerini ödeyerek kazanç elde edebilirler. Kısmi süreli çalışanlar, eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyebilirler. Bu kişiler, 12 aylık süre içinde ödeme imkanı bulunmayan süreler hariç, eksik günlerini tamamlama imkanı için isteğe bağlı sigortalılık sürelerini yapılandırabilirler.