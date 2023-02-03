Sigorta girişinde bu detayı bilenler yaşadı! Maaşları ikiye katlayan o yöntem ayyuka çıktı!







SGK SİGORTALILARINA NET 2 KAT ARTIRILAN MAAŞLAR HAKKINDA







MAAŞLAR BU YÖNTEM İLE NET 2 KAT ARTIRILIYOR!

SGK tarafından üç şartı yerine getirildiği durumunda direkt emekli maaşı bağlanıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı vatandaşlara üç şartı yerine getirmeleri durumunda emekli maaşı bağlanıyor. Ancak, alınacak maaş tutarı sigortalılığın son 3.5 yılına bakılarak önemli ölçüde değişebiliyor. Bu nedenle, sigortalılar son 3.5 yıl için sigorta primlerini Bağ-Kur yerine SGK'dan ödemeleri durumunda daha yüksek maaş alma hakkına sahip oluyor.Böylece, maaşlar net 2 kat artırılıyor. Kısacası, sigortalıların sigorta primlerinin son 3.5 yıl için SGK'dan ödenmesi durumunda maaşlarının artmasının yanı sıra, emeklilik için gerekli koşulları yerine getirmeleri durumunda direkt emekli maaşı bağlanıyor. Bu nedenle, daha fazla maaş almak isteyen sigortalıların son 3.5 yılı için primlerini SGK'dan ödemeleri gerekiyor. Sonuç olarak, herkes maaşlarını net 2 katına çıkarmak için SGK'ya gelişmeleri gerekiyor.