Sigorta poliçeleri ile ilgili son dakika gelişmesi! SEDDK deprem bölgesi için alınan yeni kararları duyurdu!







VADESİ DOLAN SİGORTA POLİÇELERİNİN SÜRESİ UZATILDI. SEDDK OHAL BÖLGESİ İÇİN KARARLARINI AÇIKLADI







6 Şubat ve 1 Mayıs 2023 tarihlerinde vadesi sona eren tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin, OHAL ilan edilen illerde prim tahsilatı en erken 1 Mayıs 2023'te yapılmak üzere 1 Mayıs'a kadar uzatıldığı ve sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri ile sigorta eksperleri için Statik IP kullanım zorunluluğunun 1 Mayıs 2023'e kadar geçici olarak kaldırıldığı SEDDK tarafından açıklandı.Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), olağanüstü hal ilan edilen illerde, 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihlerinde vadesi sona eren sigorta poliçelerinin yürürlük sürelerinin, prim tahsilatı en erken 1 Mayıs 2023'te yapılmak üzere 1 Mayıs 2023'e kadar uzatıldığını bildirdi. SEDDK, tarihin en büyük deprem felaketi olan Kahramanmaraş depreminin etkilediği 13,5 milyon vatandaş için, bağlı olduğu tüm kurumlar ve sektör paydaşlarıyla finansal ve operasyonel çalışmaları ivedilikle sürdürmekte olduğunu belirtti. Açıklamada, OHAL kapsamında, depremden etkilenen vatandaşlar, kurumlar ve sahada zor şartlarda görev yapan acenteler ve eksperler için sigorta hasar süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla kararlar alındığı vurgulandı.OHAL'in ilan edildiği iller kapsamında, 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihlerinde vadesi dolan tüm branşlardaki tüm sigorta poliçelerinin son kullanma tarihi, 1 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. en erken prim tahsilatı 1 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. Süresi 6 Şubat 2023 ile 1 Mayıs 2023 tarihleri ​​arasında olan zorunlu deprem sigortası poliçeleri, en erken prim tahsilatı 1 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan (ağır hasarlar hariç) ile otomatik olarak yenilenecektir. . 6 Şubat 2023 - 1 Mayıs 2023 tarihleri ​​arasında tüm sigorta branşlarında tesis edilecek yeni poliçeler için en erken prim tahsilat tarihi 1 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Karayolu taşıtları için zorunlu zorunlu mali sorumluluk sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçeleri 3. maddeye ek olarak prim ödemelerinde en az 6 taksit ödemesi şartı aranır. Karayolu taşıtları zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerinin gününde yenilenmemesi (fazla prim) dolayısıyla ödenmesi gereken ek prim ödemeleri 3. - 4. maddeler uyarınca iptal edilmiştir. 6 Şubat 2023 – 1 Mayıs 2023 tarihleri ​​arasında prim tahsil edilememesi nedeniyle iptale tabi olan sigorta şirketlerinin poliçe iptal yetkileri 1 Mayıs 2023 tarihine kadar geçici olarak kaldırılmıştır. tüm branşlarda tüm sigorta poliçelerinde hasar raporları ve riziko durumunda tazminat ödemeleri. Sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri ve sigorta eksperleri için statik IP kullanma zorunluluğu tüm illerde 1 Mayıs 2023 tarihine kadar geçici olarak kaldırılmıştır. Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılacak tüm sınavlar (ekspertiz, acente teknik personel, hayat sigortası tahkimi) 1 Mayıs 2023 tarihinden sonraya ertelenmiştir.Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem anından itibaren sahaya intikal etti ve gerek merkezde gerekse sahada çalışmalar başlattı. AloDask125 çağrı merkezi 7/24 açıldı ve hasar ihbarı için IVR, SMS, web ve e-devlet üzerinden altyapı tamamlandı. 30 binin üzerinde hasar ihbarı işleme alındı ve TOBB-SEİK ile koordineli şekilde eksper görevlendirme başladı. Deprem bölgesinde 600 eksper ve akademisyenlerin genel hasar durumunu raporlaması istendi. Deprem tırı ilk olarak Kahramanmaraş'a yerleşti ve başka mobil ofisler ise 13 Şubat'ta hizmete başlayacak. Yıkık binalar için tazminat süreçleri hızlandırılmak üzere başlatıldı ve ilk tazminat ödemesi 24 saat içinde yapıldı. SEDDK, deprem gelişmelerini ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından izliyor ve çalışmaları paydaşlarla eşgüdümlü olarak güncelliyor.