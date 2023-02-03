Acil kredi ihtiyaçları için bankanın sunduğu şartları karşılamanız gerekmektedir. Bu krediyi çekmek için hangi şartlar bulunmaktadır? Bankalar arasında Akbank da müşterilerine kredi kampanyası sunmaktadır. Kimler bu kampanyadan faydalanacaktır? Tüm detaylar haberimizde.
Kredi
03 Şubat 2023 - 12:15
Sigorta primi yatırılanlar dikkat! 100.000 TL ihtiyaç kredisi hazırlandı: Şimdi al 3 ay sonra öde!
Kredi çekimini düşük faiz ile çekmek ve ödemek için bankalar büyük fırsat sundu. Peki uygun faizli kredi için hangi banka fırsat sundu? Kredi şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kredi
03 Şubat 2023 - 12:15
ACİL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NELER 50 bin TL ve 100 bin TL acil ihtiyaç kredisi için seçenekler şunlar: 100 Bin TL de 12 ay vade, 50 bin TL altındaki tüm kredilere 36 ay vade, 50-100 bin TL arasındaki çekilen ihtiyaç kredilerine 24 ay vade fırsatı sunuldu. Akbank'ın acil kredi özel fırsatına başvurmak için şartları şu şekilde belirlendi; - Bulunduğunuz adres için belge talebi gerekmektedir. -Nüfus cüzdanınız ya da ehliyetinizin fotokopisi getirilmelidir. -Maaşınızın bordrosu ya da gelirinizin belgesi bulunmalıdır. Özel sektörde iseniz SGK Tescil ve Döküm Belgesi -Akbank acil ihtiyaç kredi başvuru şartları için yukarıdaki belgeler beyan edilmelidir.
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