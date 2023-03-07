Sigorta şirketlerinin deprem kurnazlığı! Bu ayrıntıyı fark edenler hemen CİMER'e başvursun







SİGORTA ŞİRKETLERİ DEPREM NEDENİYLE TEMİNAT VERMİYOR!







Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sigorta şirketleri ile ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan deprem sebebi ile hasarlı bölgelerde bulunan yerler için güvence vermediği şikayetleri duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamalar nelerdir? Ne yapılmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ardından bir çok can kaybı olmuştur. 11 ilde yıkım olmasa dahi hasarlar oluştu. Oluşan hasarlar ardından Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin açıklamada bulundu. Sigorta şirketlerinin deprem oluşan iller için güvence vermediği konusunda açıklamada bulundu.Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şu sözlerle açıkladı: “Depremden sonra depremden direkt etkilenen iller var. Birde dolaylı olarak etkilenen iller var. Deprem bölgesinin çevresindeki illerde depremi şiddetli bir şekilde hissetti ama herhangi bir yıkım olmadı. Yalnız ileride olacak bir depremde yıkılma ihtimali görüp, bu illerdeki sigorta şirketleri deprem olabilir ihtimali ile teminat vermek istemiyorlar. Yani teminat vermekten kaçınıyorlar. Kanun çok açık ve net. Kanunda bir mal ve hizmeti satmaktan kaçınamayacakları açıkça belirtiliyor. Fakat bunu sözlü olarak yaptığımızda elimizde bir delilimiz yok” diyerek sözlerini tamamladı. Ardından şu sözlerini de ekledi: , “Ancak bunu yazılı olarak yaparsak ve bu isteğimiz yerine getirilmezse ilerde bizimde hukuki olarak haklarımız doğar. Bunu yapmayanları bir şekilde belirleyip, CİMER’e ve Sigorta TAHKİM’e şikayet etmekte vatandaş olarak bizim en temel görevimiz. Bu tür olayların ileride olmaması adına bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi eğer ki yapılmayacaksa hiçbir yerde yapılmaması gerekiyor. O zamanda sigortanın bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” diyerek Cimer ve Sigorta Tahkim yerlerine bu durumla ilgili şikayette bulunulabileceğini belirtti.