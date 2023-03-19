Sigortalı çalışanlar bunu yaptıysa yandı: Hemen kontrol edin! Aldığınız tüm maaşlar misliyle geri alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olabilmek için kendini çalışır durumda gösteren vatandaşlar için soruşturma başlattı. 35 bin kişinin durumu bu konu için incelenmekte. Emekli olma amacıyla hiç prim ödemesi yapmayan, sigorta evrakları üzerinde sahteciliğe başvuran 35 bin 612 vatandaşa sıkı denetim yapıldı. Bu vatandaşların sigortaları iptal edilecek ve ödemiş oldukları primler kalacaktır. Eğer emekli olmuşlarsa maaşları kesilecek, maaşlarını ve tedavi masraflarını faiz ile birlikte geri ödeyecekler.
Vatandaşların SGK ile emekli olması, mevzuata göre kolay ve daha çok avantajlı olduğundan BAĞ-KUR bünyesindekiler SGK'ye geçerek çalışmamalarına rağmen kendilerini çalışır vaziyette gösterebiliyorlar. SGK isteğe göre sigorta fırsatı sunsa da pek çok kişi bunu tercih etmiyor. Bu konu dikkatini çeken SGK, araştırmalara başlayarak birçok bilgiye ulaştı. Çalışması nedeniyle sigorta sahibi olmak isteyen vatandaşların fiilen bir işverene bağlı olarak çalışması ya da 4B (BAĞ-KUR) bünyesinde yer alması gerekmektedir. Bir iş sahibi olmadan sigortalı gösterilen vatandaş 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında idari ve cezai yaptırımlar dahilindedir. SGK, gerçek olmayan iş yerleri ve sigortalı vatandaşlar konusunda araştırmalara devam etmekte. 2016 senesinde devam ettirilen Sahte İş yeri ve Sahte Sigorta Tespit Projesi çerçevesinde 4,6 milyon aktif/pasif işyeri, 100'e yakın parametre ile birlikte sahte olma ihtimaline karşı sınıflara ayrıldı. Denetimler neticesinde; gerçek olmayan işyerlerinin yaklaşık çalışma vakti 1.022 günden 360 günün altına indirildi. 2022 senesinde gerçekleştirilen denetimlerde 711 adet sahte iş yeri ve 35.612 sahte sigortalı vatandaş bulundu. Sosyal güvenlik müfettişleri 2.513 sahte iş yeri ve 124.373 sahte sigortalıya rastladı.