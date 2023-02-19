Emekli olmak için yaş ve prim şartları sunulurken prim ödeme de bu şartlardan arasında yer aldı. Çalışan vatandaşlar zaman zaman hizmet dökümleri kontrol edilerek harflere dikkat edilmesi gerektiği bilgisi verildi. Ş,S,K kodlarından biri varsa bu durum iyiye yönelmediği duyurusu yapıldı. İşte kodların anlamları ve hesaplamalar haberimizde yer almaktadır.
GÜNDEM
19 Şubat 2023 - 23:59
Sigortalı çalışanlar e-Devlet'ten kontrol etsin! Bu ibare varsa emekliliğiniz yanmış olabilir
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın hayali olan emeklilik için önemli noktalar açıklandı. Çalışan vatandaşların bir konuda çok dikkatli olması gerektiği yönünde duyurular geldi. E devlet üzerinden hizmet dökümünde bazı harfler varsa iyiye işaret değil. İşte, e devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol edin.
GÜNDEM
19 Şubat 2023 - 23:59