Sigortalı çalışanlar e-Devlet'ten kontrol etsin! Bu ibare varsa emekliliğiniz yanmış olabilir







HİZMET DÖKÜMÜ KOD ANLAMLARI







EMEKLİLİK HESAPLAMASI

Emekli olmak için yaş ve prim şartları sunulurken prim ödeme de bu şartlardan arasında yer aldı. Çalışan vatandaşlar zaman zaman hizmet dökümleri kontrol edilerek harflere dikkat edilmesi gerektiği bilgisi verildi. Ş,S,K kodlarından biri varsa bu durum iyiye yönelmediği duyurusu yapıldı. İşte kodların anlamları ve hesaplamalar haberimizde yer almaktadır.Ş harfi şüpheli, S sahte kodları, K ise kontrollü anlamına gelir. K kodu kontrollü işyerleri için, Ş kodu sigortalılık döneminin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı şüpheli olmasıyla beraber S kodu ise sahte işyerleri için kullanılan kodlar çalışanların karşısına çıkabilir.Hizmet dökümünde kod bulunmayanlar ise ne zaman emekli olacaklarını öğrenmek isteyenler e devlet sistemi üzerinden emeklilik hesaplaması yapılır. Bunun için gerekli olan sistem üzerinden bilgiler girilerek sorgulama işlemi yapılır. E devlet sistemi üzerinden vatandaşlar için resmi belge niteliği taşımamakta olup, sadece bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi. Emeklilik şartlarınızda bir tereddüt olması durumuna bağlı olarak Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilir.