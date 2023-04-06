Sigortalı işte çalışanlara müjde! Maaşlar 15.000 TL oluyor: Son söz Cumhurbaşkanında!













700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kurumun çalışanlarını da kapsıyor.. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talepleri arasında aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi ve bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi yer alıyor. Bununla birlikte, taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.Bu süreç, yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını etkiliyor. 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu anlaşma kapsamında, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor. Böylece, kamu çalışanlarının refah düzeylerinin artması hedefleniyor. Toplu sözleşme görüşmeleri, işçi ve işveren temsilcilerinin karşılıklı görüşmeleri sonucunda şekillenecek ve sonuçlar, taraflar arasında imzalanacak bir anlaşmayla netleşecek.