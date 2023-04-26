Sigortası o yıldan sonra başlayanların yüzü gülecek! EYT'siz 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğdu!

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT
düzenlemesi TBMM’den onaylandı. EYT düzenlemesi ile beraber herkesin aklına takılan soru düzenlemeden yararlanmayan vatandaş nasıl yasadan yararlanacak? SGK
girişi o tarihten sonra olanların yüzünü güldürecek haber
geldi. Detaylar haberimizde…
O TARİHTEN SONRA SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR YAŞADI! 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI VAR, HEM DE EYT’SİZ
Erken emekliliği düşünenlere müjde! O tarihten sonra sigorta yaptıran herkes, beş yıl süreyle erken emeklilik hakkına sahiptir. EYT koşulu olmadan. SSK ve BAĞ-KUR girişi olan herkesi ilgilendiriyor. İşte erken emeklilik şartları... SON DAKİKA… 2023 Genel Seçimi 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesini açıklarken emeklilik reformu için müjde verdi. Bu nedenle kadınlar erken emekli olabilmeli ve katkı payları devlet tarafından destek sağlanmalıdır. Bu arada EYT'nin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da BAĞ-KUR’ küçük esnaf için düzenleme çalışmalarına başladı. Flaş Haber... Emeklilik yaşıyla ilgili milyonlarca dolarlık düzenlemenin ardından yeni reformların hazırlıklarına başlandı. Yeni emeklilik sisteminde annelik, çocuk sayısı gibi kriterler kadınlar için belirleyici olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAĞ-KUR’da küçük esnafa prim günlerinin kısaltılması talimatı üzerine çalışma başlatıldı.
EYT'LİLERE YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK İMKANI GELDİ
Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle tarihe karıştı. Yaş kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasıyla birlikte 4,7 milyon kişi emeklilik yaşına ulaşabilmiştir. 2023 yılına kadar, 2,25 milyon kişinin ikramiye tarihleri ve sigorta kapsamı sona ermek üzere emekli olması bekleniyor. Mart ayında ikramiye günlerini ve kapsam süresini dolduran 1,6 milyondan fazla vatandaş EYT emeklilik başvurusunda bulundu. SGK çalışanları "emekli maaşlarını hesaplayıp maaşları belirlemek" için gece gündüz çalışıyor. Çoğu EYT'li maaşlarını Nisan ayında hesaplarında olmasını bekliyorken, Mart ayında başvuranların Mayıs ayı sonuna kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Burada EYT'li vatandaşlar, bayram ikramiyeleri de dahil tüm avans ödemelerini 1 Nisan'dan itibaren haklarını kaybetmeden alacaklar.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçim beyannamesini açıkladı. Ankara spor salonunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni emeklilik reformu için müjdeli haberler
verdi. Sonuç olarak; Anne ve çocuk sayısına göre kadınlar için emeklilik yaşını düşürmek Ev hanımlarının gönüllü sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanıyor. Emeklilik tasarrufları, kadınların erken emekli olmasına ve daha az ödeme yapmasına olanak tanır. SSK'nın şu anda 7.200 ikramiyesi vardır ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olabilir. BAĞ-KUR’da kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında 9.000 gün ikramiye ile emekli olabiliyor.
KÜÇÜK ESNAF İÇİN PRİM EŞİTLENİYOR: BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ YAPILACAK
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e küçük esnaf için BAĞ-KUR prim Günü düzenleme talimatı verdi. Anlaşma sağlandığında binlerce BAĞ-KUR’lu tüccar, sanatkâr ve işveren, iş sayısına (işçi sayısına) göre emeklilik primlerinde indirim yapacak. Dolayısıyla küçük esnaf ve tüccarların emeklilik ikramiye gün sayısı SSK çalışan sayısına tekabül etmektedir.