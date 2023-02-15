Sigortası olmayanlar maaşa bağlanıyor! Milyonları sevindiren haber az önce geldi: Başvurusunu yapan her ay tıkır tıkır maaş alacak!







ÇALIŞMAYAN ANNELER İÇİN ÖDEME BAŞLIYOR







Çalışmayan ve ihtiyaç sahibi anneler için yeni bir sosyal destek ödemesi başlatıldı. Peki bu proje kapsamında kimler başvuru yapabilecek? Ödemeler nasıl olacak? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.PTT aracılığıyla düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında ev hanımı anneler için yeni bir ödeme yapılması planlandı. Sigortası bulunmayan ve çalışmayan anneler PTT üzerinden ödemelerini alabilecek, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.Ekonomik anlamda çalışmayan kadınların da bir nebze olsun rahatlaması amacıyla düzenlenen proje kapsamında çalışmayan ve sigortası bulunmayan anneler için İŞKUR üzerinden başvuruların alınacağı projenin ödemeleri PTT üzerinden annelere yapılacak. Başvurusu onaylanan hak sahipleri ödemelerini her ay düzenli olarak PTT üzerinden alacak.