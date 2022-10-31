EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 20:27

Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular yeniden açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sigortası olmayan kişilere her ay ödeme yapılıyor. 1.534 TL ödeme almak için başvurular başladı.

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 20:27
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Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular yeniden açıldı


Devlet tarafından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için destek paketleri bir bir açıklanıyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi yardıma ihtiyacı olan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılacağı açıklandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sosyal yardımlar için başvuruları başlattı. Bakanlığın yaptığı destek ödemelerinde Temmuz 2022 itibarıyla tutarlar artırılırken Ocak 2023’te de yeniden güncellenecek. Bu yardımlardan biri de sosyal güvencesi olmayan yaşlılar için sunuluyor.

1.536 lira ödeme yapılıyor



Hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte zorlanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Emekliler ve çalışanlar aylık maaşlarını düzenli olarak almaya devam ederken bir de herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlılar bulunuyor. Bu kişiler için devlet tarafından yaşlılık aylığı ya da 65 yaş aylığı adı altında nakit ödeme yapılıyor.

Bu maaş ile sosyal güvencesi bulunmayan ve 65 yaşını aşmış kişilere ekonomik destek veriliyor. Bunun için kişinin en az 65 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. Bu şartı taşıyan ve sosyal güvencesi bulunmayan kişiler yaşlılık aylığı için başvurularını gerçekleştirebiliyor.

yaşlılık maaşı

Yaşlılık aylığı nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve yardıma muhtaç kişilere yaşlılık aylığı ödeniyor. Bu vatandaşların yaşamlarını bir nebze de olsa daha rahat idame ettirebilmeleri içi verilen bu ücret her ay düzenli olarak yapılıyor. 65 yaş aylığı alabilmek için Bakanlık tarafından koyulan bazı şartlar bulunuyor.

65 yaş aylığı alabilmek için kişinin en az 65 yaşında olması, sosyal güvencesinin bulunmaması, kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen gelirin 2022 yılı itibarıyla 1.833 liradan az olması ve ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurusu onaylanan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yaşlılık maaşı ödeniyor. Yaşlılık maaşı 2022 yılı için 1.536 lira olarak belirlendi. Ocak ayından sonra asgari ücrete yapılacak zam sonrasında yaşlılık maaşı da yükselecek. Yaşlılık maaşı ödemeleri PTT üzerinden yapılmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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