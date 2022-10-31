Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular yeniden açıldı

Devlet tarafından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için destek paketleri bir bir açıklanıyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi yardıma ihtiyacı olan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılacağı açıklandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sosyal yardımlar için başvuruları başlattı. Bakanlığın yaptığı destek ödemelerinde Temmuz 2022 itibarıyla tutarlar artırılırken Ocak 2023’te de yeniden güncellenecek. Bu yardımlardan biri de sosyal güvencesi olmayan yaşlılar için sunuluyor.
1.536 lira ödeme yapılıyor
Hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte zorlanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Emekliler ve çalışanlar aylık maaşlarını düzenli olarak almaya devam ederken bir de herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlılar bulunuyor. Bu kişiler için devlet tarafından yaşlılık aylığı ya da 65 yaş aylığı adı altında nakit ödeme yapılıyor. Bu maaş ile sosyal güvencesi bulunmayan ve 65 yaşını aşmış kişilere ekonomik destek veriliyor. Bunun için kişinin en az 65 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. Bu şartı taşıyan ve sosyal güvencesi bulunmayan kişiler yaşlılık aylığı için başvurularını gerçekleştirebiliyor.